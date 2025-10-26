Palio, giovani e nuove tecnologie. Incontri nelle sedi delle contrade

Dal rione San Benedetto fino al rione Santa Maria in Vado, le contrade di Ferrara aprono le proprie porte per parlare dei temi più attuali per giovani e famiglie. Si chiama ‘Il Palio dei like’ la nuova iniziativa che animerà a turno, da ieri a giovedì 11 dicembre, tutte le sedi delle otto contrade, con incontri su temi sociali, e in particolare sul rapporto tra giovani e tecnologia e sui rischi che si corrono viaggiano in rete. Gli incontri, sono aperti gratuitamente a tutti i cittadini interessati, e rivolti in special modo a ragazzi e famiglie, e sono promossi dal Servizio dipendenze patologiche di Ausl Ferrara, in sinergia con la Fondazione Palio e l’assessorato alle Politiche per la famiglia.

Il programma e le finalità dell’iniziativa sono stati illustrati oggi in conferenza stampa dall’assessore Cristina Coletti e dalla responsabile della unità operativa di Prevenzione sistemi informativi e qualità dell’Ausl Ferrara Cristina Sorio, con Giulia Ghironi, Ilaria Gallerani e Giovanni Meloncelli, operatori dell’Unità di Strada del Servizio dipendenze patologiche e Matteo Cristofori vicepresidente della Fondazione Palio.

"Da genitore conosco quali sono le preoccupazioni che una famiglia può incontrare quando i propri figli si connettono in rete – afferma l’assessore Coletti –. La digitalizzazione delle relazioni è un processo inevitabile, al giorno d’oggi i rapporti sociali si sviluppano anche sul web e occorre che tutti siano consapevoli di questo fattore. Diventa quindi fondamentale conoscere quali possono essere i rischi, mettere al corrente i ragazzi, i genitori e i nonni di come possono utilizzare in maniera sicura le tecnologie e vigilare affinché il loro utilizzo sia sano. Il Serd fa un grande lavoro di prevenzione e di educazione e avere trovato l’opportunità di incontrare i cittadini in un contesto familiare come sono le sedi del Palio è un’opportunità che va assolutamente colta e sostenuta. Ringrazio i professionisti che si interfacceranno con le famiglie e tutte le contrade, che dimostrano come il Palio sia un tassello importante della socialità cittadina".