Palio, il fantino gialloverde. Gli assi di Santo Spirito,. Murtas su Anda e Bola: "Grinta e determinazione"

Sarà il fantino Sebastiano Murtas, in sella ad Anda e Bola, a difendere i colori di Santo Spirito sull’anello di piazza Ariostea in occasione del Palio, previsto per sabato 25 maggio. "Partiamo presentando le certezze delle corse – ha esordito il presidente del Rione Santo Spirito Matteo Cristofori –, i nostri campioni: insieme a Murtas riconfermiamo infatti anche Thomas Bresciani come staffiere, contradaiolo doc anche se toscano. Mi piace pensare che la visione del Rione per l’edizione 2024 sia ‘guardarsi indietro per guardare avanti’, tornare ad essere competitivi con un’accoppiata già avuta nel 2022 e che era notevolmente candidata a vincere, ma che è stata decurtata tra i canapi perché siamo andati di rincorsa".

"Sono molto contento di essere di nuovo a Santo Spirito – ha affermato Murtas – c’è un grande spirito di collaborazione con tutta la contrada, lavoriamo bene e questo è importantissimo. Speriamo di avere anche un pizzico di fortuna. Conosco bene Anda e Bola, con cui ho già corso a Ferrara, ma mai a Siena. Lui è cresciuto in questi due anni ed anche io, sono contento, concentrato e determinato". Sebastiano Murtas ha già corso il Palio, vincendo nel 2014 con San Paolo e correndo per la stessa contrada nel 2015 e nel 2019, per passare poi nel 2022 a Santo Spirito, oltre ad essere uno dei fantini che corrono in pianta stabile il Palio di Siena, a cui ha partecipato 11 volte. Lo staffiere Thomas Bresciani ha invece vinto il palio per Santo Spirito nel 2022 ed è, come ha spiegato il presidente del Rione, "uno dei fantini più giovani ed esperti, che ha spesso gareggiato in Sardegna, patria delle corse di somari, oltre ad avere una scuderia tutta sua. Da quest’anno al Palio si amplieranno le possibilità di utilizzo dei somari, non correranno più solo asine e somari castrati, ma anche somari interi, che hanno una prestanza fisica diversa". Ma sono anche altre le novità per Santo Spirito: Roberto Donato sostituirà infatti Francesco Campi come capitano. "Il mio predecessore Francesco mi ha insegnato tutto – racconta Donato –, abbiamo collaborato nel gruppo stalla per almeno dieci anni. Ripartiamo dal progetto del 2022 che non è andato come volevamo, viste le buone prestazioni di Sebastiano nei diversi palii corsi a Ferrara e a Siena e anche del cavallo Anda e Bola, che a Siena è rimasto in testa fino all’ultima curva. Poi una scivolata per un ferro staccato non gli ha fatto raggiungere la vittoria. Torneremo poi a collaborare con la scuderia Milani".