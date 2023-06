Palio, il premio Coluccia assegnato al rione Furnas

Il primo verdetto del 44° Palio di Copparo è arrivato domenica scorsa. Sfidando la pioggia, la tradizionale manifestazione ha assegnato il premio ‘Cosetta Coluccia’, relativo alla migliore rappresentazione storica in ambito teatrale. La 18esima edizione è stata assegnata dalla giuria di esperti al rione Furnas, che ha primeggiato per la decima volta pur non consecutiva, seguito a pari merito dal rione Dezima e dal rione Crusar; terzo, invece, il rione Mota. Una serata particolarmente suggestiva, aperta dal saluto del corte degli splendidi figuranti, e durante la quale si è tenuto anche il giuramento dei capitani di piazza.