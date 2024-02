Palio, la legge alla Camera: "Patrimonio da tramandare"

Oggi si voterà alla Camera dei deputati il progetto di legge di Fratelli d’Italia sulle manifestazioni di rievocazione storica. Il testo in discussione va ad unificare più proposte di legge precedenti ponendo fine ad un vuoto normativo e riconoscendo finalmente le rievocazioni storiche come importante patrimonio culturale da tramandare alle generazioni future. Tra i provvedimenti l’istituzione del Forum del patrimonio culturale immateriale e l’istituzione dei requisiti necessari all’iscrizione nell’elenco delle associazioni storiche e culturali, oltre al rilascio del logo ‘Rievocazione storia italiana’ concesso a seguito della verifica di determinate caratteristiche delle manifestazioni e dei soggetti che le realizzano – enti territoriali, associazioni, istituzioni culturali, altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro – al cui rilascio potrà seguire l’attribuzione di contributi destinati a sostenere le spese per l’organizzazione. Nascerà poi un calendario nazionale che dovrà essere approvato dal ministero della Cultura entro il 31 dicembre di ogni anno, in modo che tutte le esperienze storico-culturali siano maggiormente conosciute anche ai fini delle promozioni turistiche, con l’indotto economico che le accompagna nel paese dei ‘Campanili’ per eccellenza.

"Si tratta di un atto particolarmente importante e di una grande opportunità per il Palio di Ferrara – spiega il deputato Fd’I Mauro Malaguti –, il più antico del mondo, che trae origine dai festeggiamenti del 1259, ripetuti nel 1279 e divenuti palio straordinario nel 1471, col ritorno da Roma di Borso d’Este appena ottenuta l’investitura ducale da parte di papa Paolo II. Ricordo oltre 20anni fa le storiche ‘battaglie’ in consiglio comunale sulla mozione, allora presentata da Alleanza Nazionale, per le sedi alle contrade, la concessione a un assessore della ‘delega’ al Palio, per allestire la città con le bandiere e promuovere a livello turistico la manifestazione. Nel mondo, infatti, il Palio si identifica ancora con Siena, e pochi turisti in proporzione conoscono quello di Ferrara che oltre ad essere il più antico è certamente il più bello".