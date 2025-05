Palio, la presentazione dei drappi. Il Castello, San Giorgio e Dalì. Un omaggio all’arte surrealista

FERRARA

Il Palio si avvicina ed è tempo di svelare i drappi che andranno in premio ai vincitori delle varie gare di piazza Ariostea. "In occasione del centenario della nascita del movimento surrealista – afferma Marco Gulinelli, assessore al Palio – la Fondazione Palio avvia con continuità una significativa collaborazione con l’istituto d’arte della città. Gli studenti sono i veri protagonisti di un progetto creativo che unisce suggestioni surrealiste e identità locale, attraverso opere dedicate al Palio, a San Giorgio". "Con grande soddisfazione e orgoglio – precisa Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio – la Fondazione continua a esaltare e rafforzare la partnership con un’eccellenza del territorio ovvero il Dosso Dossi". Dopo un periodo di formazione e ricerca, le studentesse e gli studenti hanno presentato una o più proposte progettuali. La scelta non è stata semplice dato il livello dei bozzetti da esaminare ed è stata necessaria una lunga riflessione. Ma veniamo ai palii. Per San Paolo hanno lavorato Alice Riccitelli con Sabrina Tartari, Nicole Raisa, Isabelle Marino, per San Romano Giacomo Padricelli con Bianca Bonaveri, Celeste Lunghi, per San Maurelio Sara Gramigna con Vittoria Balletti, Ashley Trecco, Giorgia Cocco e per San Giorgio Martina Taddia con Emma Cerchiari, Margherita Rizzi, Aurora Masi.

SAN PAOLO

Nell’opera si è deciso di ispirarsi a un dipinto del surrealista Salvator Dalí, ovvero ‘La persistenza della memoria’, opera che raffigura una landa deserta dominata dalla presenza di orologi che si sciolgono. Lo sfondo è quindi dominato da un paesaggio simile a quello del dipinto di Dalì ma in lontananza si è posto invece il Castello di Ferrara, che è uno tra i monumenti più rilevanti della città.

SAN ROMANO

L’opera, ispirata al movimento Surrealista, presenta come sfondo il maestoso Castello sotto un cielo azzurro con nuvole che colano riprendendo lo stile dell’artista Dalì. In primo piano, si trova la figura di San Romano, rappresentato come una figura onirica, riconoscibile solamente attraverso la lucente armatura anch’essa in fase di fusione. L’uso di colori intensi e contrastanti accentua l’atmosfera. Nella parte bassa dell’opera su colore nero è incisa la data della prossima edizione del Palio di Ferrara in colorazione dorata.

SAN MAURELIO

L’opera rappresenta un momento preciso molto importante nella storia di San Maurelio ovvero quando, durante la sua prima cerimonia come vescovo, sarebbe apparsa una mano benedetta dall’alto ad elogiare la sua scelta di abbandonare gli averi terreni per seguire la luce di Dio. Per ideare la composizione ci si è ispirati al dipinto ‘Elefanti’ e alla scultura ‘Elefante Spaziale’ di Salvador Dalì. Pensando all’elevazione spirituale di San Maurelio nel momento dell’incontro, è stata correlata anche ad un’elevazione fisica.

SAN GIORGIO

L’opera rappresenta in primo piano San Giorgio sul cavallo. Il cavallo rappresentato è ispirato al quadro di Salvator Dalì ‘La tentazione di Sant’Antonio’. San Giorgio sta trafiggendo nel petto il drago, uccidendolo, con una lancia. Sullo sfondo troviamo rappresentata la silhouette del Castello, simbolo di Ferrara. Nella parte bassa sulla destra possiamo osservare il drago ormai morente, trafitto da una lancia impugnata dal Santo. Si è cercato di utilizzare uno stile più realistico e personale per i soggetti, mescolato ad una pittura tipicamente surrealista per lo sfondo.