Palio, la tradizione a una svolta "Si corre la notte, sarà una sfida"

Si accendono le luci sul palio 2023. "Una nuova sfida per alzare ancor più l’asticella", è stato detto nel corso della conferenza di presentazione, ieri al Ridotto del Comunale, in una suggestiva cornice di figuranti, gonfaloni delle contrade e Corte Ducale, musici con tamburi e chiarine. Sono intervenuti Nicola Borsetti, presidente del Comitato ente Palio città di Ferrara, Nicola Lodi, vicesindaco e assessore al palio. "Un progetto e nuova sfida – esordisce Borsetti – per un’edizione con diverse soprese, un plauso a tutti i contradaioli che saranno i veri protagonisti". La grande novità sarà nella giornata delle corse dei quattro palii. "Si è lavorato – spiega Lodi – in questi mesi in maniera sinergica con l’ente Palio e le contrade. La novità del 2023 è che sarà in notturna. L’amministrazione ha fatto grandi sforzi per rendere tutto questo possibile, puntiamo ad un’ampia partecipazione di turisti e cittadini Un’immagine unica, quella del Palio in notturna. Le luci saranno progettate e studiate – precisa – secondo precise indicazioni in sinergia con il ministero, con un’attenta supervisione e certificazione dell’impianto, per favorire il benessere degli animali". Il programma inizierà con le otto contrade che renderanno omaggio al duca Borso D’Este nel centro storico per sette domeniche dal 19 marzo al 30 aprile e lunedì primo maggio, tutte al mattino dalle 11. Sabato 6 maggio, alle 11, la presentazione dei Palii al Ridotto del Teatro. Nel pomeriggio alle 16.30 benedizione dei Palii e offerta dei ceri nella chiesa di San Francesco. Sabato 13 alle 15 e 20.30 e domenica 14 maggio alle 16 giochi giovanili delle bandiere estensi e antichi giochi delle bandiere estensi in piazza del municipio. Sabato 20 maggio alle 20.45 il ‘magnifico corteo’ e presentazione dei campioni, partenza dal piazzale Medaglie d’Oro, poi corso Giovecca, Castello Estense e piazza Castello. Nell’ultima settimana di maggio, il 24 alle 21 e 21.30 in piazza Ariostea la prima e seconda prova obbligatoria dei cavalli con canapo; il 25 alle 20.45, 21 e 21.30, la prova obbligatoria delle asine, la terza e quarta prova obbligatoria dei cavalli con canapo. Venerdì 26, alle 20, le cene propiziatorie nelle sedi di Corte Ducale e nelle singole contrade. L’appuntamento più atteso sarà sabato 27 in notturna, dalle 20 in piazza Ariostea con corteo storico e corse dei quattro palii. L’inizio alle 21. Si parte con la corsa dei putti per il palio di San Romano, seguono la corsa delle putte palio di San Paolo, corsa delle asine palio di San Maurelio a chiudere la corsa dei cavalli per il palio di San Giorgio.

Mario Tosatti