Palio, le contrade si rifanno il look Via alla manutenzione delle sedi

Le contrade si rifanno il look. È infatti stata pubblicata, pochi giorni fa, la gara pubblica per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione straordinaria degli immobili nei quali hanno sede le contrade. Per il momento, si legge nel bando, si tratta della predisposizione di "una ricognizione delle richieste da parte delle contrade del Palio". Non c’è, dunque, indicato ancora l’importo messo a disposizione dall’amministrazione. Ma, stando a quanto dice al Carlino il vicesindaco e assessore al Palio, Nicola Lodi, "abbiamo preventivato una spesa di circa quattrocentomila euro". Nel dettaglio, la gara predisposta dal Comune è propedeutica a far fronte alle spese legate "alla manutenzione straordinaria e di ristrutturazione degli immobili utilizzati dalle contrade". È ammissibile, tuttavia, una domanda per ogni contrada. Il bando però precede che, tra le spese, possano figurare anche quelle legate "alla progettazione e le consulenze specialistiche sostenute prima della presentazione dell’istanza e le spese sostenute successivamente alla presentazione dell’istanza imputabili alla realizzazione degli interventi edilizi". Dal punto di vista pratico, si legge sempre nel bando, "il contributo potrà essere concesso anche in più tranche previa verifica – così il documento – dei lavori da parte dell’amministrazione". Secondo le modalità prevista dall’apposita convenzione che le contrade dovranno sottoscrivere con il Comune. In questo senso, va detto che le contrade che beneficeranno della somma, saranno obbligate a presentare al Comune "una relazione illustrativa". E, in termini di tempistiche le contrade dovranno "iniziare i lavori entro 60 giorni dalla firma della convenzione e ultimarli entro 12 mesi dalla firma". C’è, tuttavia, ancora poco tempo per presentare i progetti. Sì, perché la gara scadrà il 23 agosto prossimo. L’idea di realizzare una "prima ricognizione" delle necessità di restauro da parte dell’amministrazione è il frutto di "diversi confronti con i rappresentanti delle contrade". A confermarlo è lo stesso Lodi che si dice "soddisfatto" della pubblicazione di questo bando. "Fin dal nostro insediamento – spiega il numero due della giunta – abbiamo cercato di rispondere alle diverse esigenze che, progressivamente, ci venivano presentate dalle contrade. A partire dalla ‘sistemazione’ dell’ente sotto il profilo patrimoniale, fino a questa ultima gara pubblica". Le sedi. "La necessità di fare interventi di manutenzione straordinaria – prosegue Lodi – è dettata dal fatto che molti locali che ospitano le contrade versano in condizioni di precarietà sotto il profilo della sicurezza e dal punto di vista strutturale. Per cui contiamo, attraverso questo bando, di avere una mappatura precisa delle urgenze e intervenire prontamente laddove ce ne sia maggiore necessità".

Federico Di Bisceglie