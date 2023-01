Palio, le corse in notturna "Così scriviamo la storia"

Fate calare il sole. L’adrenalina sale. È notte. Piazza Ariostea, cavalli schierati: il nuovo palio si corre col favore delle tenebre. Dopo un lungo periodo di "necessarie consultazioni" e "opportune verifiche", al termine della riunione di giovedì scorso, il comitato esecutivo dell’Ente Palio della città di Ferrara, in accordo con l’amministrazione comunale, ha infatti deciso definitivamente la data delle corse al Palio di quest’anno. Sabato 27 maggio. E fin qui, nulla di particolarmente diverso dal solito. La vera novità è che la corsa si terrà di sera. Particolarmente soddisfatto di questo è il vicesindaco e assessore con delega al Palio, Nicola Lodi. "L’edizione 2023 del Palio è già storia – scandisce l’amministratore – . Quest’anno, novità assoluta, le gare si svolgeranno di sera, in una piazza Ariostea che per l’occasione sarà allestita con un’illuminazione speciale. Già lo scorso anno, grazie agli investimenti finalizzati ad aumentare la sicurezza e la spettacolarità della pista, abbiamo assistito ad una delle edizioni più memorabili in assoluto".

L’obiettivo dell’amministrazione, prosegue il numero due della Giunta "è quello di portare questa manifestazione ad un livello sempre più alto". "Le corse dei putti, delle putte, delle asine e dei cavalli in notturna – riprende – rappresentano una vetrina tutta nuova, in grado di rendere più attrattiva la rievocazione storica per eccellenza della nostra città, per la quale ci aspettiamo tanti spettatori: ci sarà tanta curiosità e le premesse per la splendida riuscita del Palio ci sono. Tutta Italia si renderà conto di cosa è capace Ferrara. Grazie all’Ente Palio e a tutte le contrade per la proficua collaborazione che ci sta facendo raccogliere i frutti sperati, dopo la pandemia non era facile ripartire ma Ferrara lo ha fatto alla grandissima".

Gli fa eco anche il presidente dell’Ente Palio, Nicola Borsetti. "Disputare le gare di sabato sera in Piazza Ariostea illuminata a giorno – così Borsetti – è indubbiamente una sfida affascinante e innovativa, volta soprattutto a cercare di valorizzare maggiormente dal punto di vista turistico sia l’evento che la città. Sono sicuro che con il grande entusiasmo e la profonda passione che contraddistinguono tutto il mondo Palio, riusciremo ad alzare il livello di qualità e spettacolarizzazione dell’evento, regalando così nuove indimenticabili emozioni sempre nel rispetto della sicurezza". Presto, prosegue il presidente dell’Ente, "fisseremo la data della conferenza stampa ufficiale in cui verrà svelato nei dettagli il programma completo degli eventi 2023". Intanto "è già stata avviata l’imponente macchina organizzativa dell’Ente". "Un sincero ringraziamento – la chiosa di Borsetti – va sicuramente all’amministrazione Comunale, in primis al Sindaco Alan Fabbri e al vicesindaco con delega al Palio Nicola Lodi, per il costante e indispensabile supporto in questo nostro percorso di crescita. I traguardi si raggiungono sempre insieme, con un affiatato gioco di squadra".

