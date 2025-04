Palio, sbandieratori in gara. Da tutta Italia 15 gruppi: "Una sfida emozionante"

’Le Bandiere del Cuore – Trofeo Paolo Laccetti’ si terrà oggi alle 15 in via del Melo. L’iniziativa della Contrada Borgo San Giovanni è giunta alla XVIII edizione. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento si terrà al Palavigarano, in via Pasolini, 8 a Vigarano Mainarda. La gara, federale e ufficialmente riconosciuta dalla Fisb (federazione italiana degli sbandieratori), vedrà la partecipazione di oltre 15 gruppi provenienti da tutta Italia, che si sfideranno in un’emozionante competizione di abilità, coreografie e tradizione. Questo torneo, che da 18 anni unisce talenti e appassionati, è un’importante occasione per celebrare e tramandare l’arte degli sbandieratori, che affonda le sue radici nella nostra storia e cultura. Al termine delle esibizioni, si terrà una cena con 240 partecipanti, che avrà luogo presso la stessa sede dell’evento, nonché sede stessa della Contrada, offrendo un’opportunità di socializzazione e di celebrazione in un’atmosfera conviviale. Inoltre, sarà allestito un bar dove i presenti potranno gustare piadine e sorseggiare bevande in compagnia, rendendo ancora più piacevole l’intera giornata.

La Contrada Borgo San Giovanni invita calorosamente tutti i cittadini di Ferrara e dei dintorni a partecipare a questa significativa manifestazione. Non solo gli appassionati di sbandieratori e di Palio, ma chiunque desideri vivere una giornata all’insegna della cultura, del divertimento e della condivisione, sarà il benvenuto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3451749215 o 3663453303. La Contrada Borgo San Giovanni lancia un appello: "Aspettiamo numerosi i visitatori per vivere insieme un’indimenticabile giornata di gare".