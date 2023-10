Palio, sedi nuove per le contrade: "Il Comune stanzia 850mila euro"

Sono oltre 850mila euro il totale delle risorse che il Comune di Ferrara, nel biennio 2023-2024, riserverà alle contrade del Palio per lavori di manutenzione e ristrutturazione degli immobili pubblici utilizzati per le attività. Lo stanziamento, formalizzato dalla delibera di "Concessione di risorse per la realizzazione di interventi di restauro manutentivo e di ristrutturazione di immobili pubblici utilizzati dalle contrade del palio di Ferrara", è stato presentato ieri nella sala di Giunta della residenza municipale ai presidenti delle Contrade e al presidente dell’Ente palio Nicola Borsetti.

Con il finanziamento, le contrade potranno ricevere un rimborso per gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro manutentivo e di ristrutturazione degli immobili del patrimonio comunale concessi a loro uso. Per poter elargire i contributi, l’Amministrazione comunale ha emanato un avviso pubblico da 550mila euro, a cui hanno partecipato 6 associazioni che hanno richiesto una somma complessiva di oltre 850mila euro. Il divario di 300mila euro sarà coperto nel bilancio del 2024, segno della volontà del Comune di venire incontro alle richieste di tutte le contrade. Partiranno a breve dunque i lavori nelle sedi di San Giacomo in via Ortigara, di Santa Maria in Vado in via Cammello e di San Luca in via Ippodromo. L’immobile in uso alla contrada gialloblù vedrà il ripristino degli impianti elettrico e di sollevamento acque, intonaci e opere di muratura, la sistemazione di bagni, porte finestra e del sistema di custodia degli abiti storici. La contrada di Santa Maria in Vado effettuerà dei lavori di rimaneggiamento del tetto oggetto di infiltrazioni di acqua, mentre il borgo rossoverde procederà con il ripristino di alcuni ambienti della sede attuale, oltre al rifacimento del tetto e della pavimentazione del magazzino, nonché ad opere di contrasto ad allagamenti, sistemazione di porte, finestre e impianto elettrico.

"Per il mondo del Palio - ha spiegato il vicesindaco Nicola Lodi - sono in corso investimenti senza precedenti, volti a valorizzare un evento che è un autentico simbolo della nostra città, e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e turisti stranieri. Le sedi delle contrade sono punti aggregativi che animano i quartieri della città, creano coesione e al loro interno crescono intere generazioni di ferraresi". Per il direttore generale del Comune di Ferrara, Sandro Mazzatorta "c’è stato un impegno corale per trovare una soluzione alla richiesta delle contrade".

Lauro Casoni