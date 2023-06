Palio sotto la pioggia Vincono le medie

È stata la squadra con le magliette Verdi, espressa dalle medie codigoresi, ad aggiudicarsi la sesta edizione del Palio Junior svoltosi domenica pomeriggio a Codigoro, presso il campo della Polisportiva Capitello. Una manifestazione finalizzata a promuovere il piacere di stare assieme, giocando ma sempre con uno spirito di correttezza e rispetto, dedicata all’indimenticato "Maurizo "Mizzi" Benedetti" ed organizzato dall’Avis, dalla Polisportiva del Capitello e col patrocinio dell’Amministrazione Comunale codigorese.

La squadra dei Verdi, delle medie codigoresi doveva competere, contro quelle Bianco, Nero e Blu anch’esse di Codigoro e Rosso di Pontelangorino e Giallo Lagosanto, nell’arco di dodici giochi, la metà dei quali sul terreno e l’altra in una piscina riempita di pappine colorate. Il maltempo previsto non ha, per fortuna, influito negativamente, poiché sia per la bravura dei factotum nell’allestire e rimuovere gli oggetti che servivano ad ogni gara, si è tradotto in pioggia lieve riuscendo in sole due ore a completare la manifestazione con grande rapidità e tempismo. La squadra Verde è riuscita a rimanere sempre in testa alla classifica dalla metà dei giochi in avanti, riuscendo a resistere al recupero, nelle ultime gare alle rimonte nelle quali si sono fortemente impegnate sia i Rossi di Pontelangorino che i Neri di Codigoro.

La classifica finale ha visto i Verdi 82 punti, seguiti d Rossi 74, dai Neri 70, i Gialli 67, i Blu 66 ed i bianchi con 64. Sempre attenti i sedici arbitri che hanno verificato la regolarità di ogni gara, ottimamente coordinati dal super arbitro Pietro Pappi. Un pubblico numeroso e impegnato a fare il tifo ha fatto da cornice alla bella manifestazione che ha visto il dono della t-shirt, da parte dall’Avis a tutti i concorrenti, la Polisportiva Capitello premiato con una medaglia ricordo per tutti ed infine lo Spal Club di Codigoro, guidato da Paolo Telloli, a tutti compresi arbitri e factotum dei gadget bianchi azzurri. Coppe alle prime classificate, ottima la conduzione di Erica Naldi e anche una bella prova di solidarietà poiché con una lotteria sono stati raccolti 600 euro che stanno donati alle sfortunate popolazioni alluvionate della Romagna. Infine un plauso per ristori proposti dallo staff della cucina.

cla. casta.