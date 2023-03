Palla al Tar, ma l’udienza potrebbe essere inutile

Allo stato c’è un’udienza di merito al Tar ancora da fissare dopo il botta e risposta tra Animal liberation (contrario alla scelta del ’Bassani’ e che ha messo sul piatto come alternativa l’aeroporto di Aguscello) e Comune. Udienza che, paradossalmente, potrebbe essere messa in calendario anche dopo il 18 maggio, giorno del concerto, rendendo il passaggio in aula del tutto inutile. Animal liberation però avrà tempo fino all’11 aprile (60 giorni dalla notifica della trasposizione) per ricambiare le carte in tavola depositando una richiesta di sospensiva urgente del concerto. Cosa che, da quanto trapela, appare del tutto improbabile. "Lo valuteremo", diceva l’avvocato Massimo Rizzato. Ma intanto il tempo stringe.