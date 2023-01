Palla alla società con rinforzi di spessore

Davide

Marchini *

Mister De Rossi non si discute. Molti sostengono che non abbia esperienza, ma un personaggio come lui nel corso della carriera ha lavorato con alcuni tra i migliori allenatori al mondo, dai quali senza dubbio ha appreso i trucchi del mestiere. L’impegno e la passione che sta mettendo sono sotto gli occhi di tutti, e se riuscirà a trasmettere il proprio carattere alla squadra l’obiettivo salvezza resta alla portata della Spal. E comunque, chiunque lo sostituisse sulla panchina si ritroverebbe di fronte gli stessi problemi. Quali? Le lacune sono nell’organico, a partire da un portiere che per quanto mi riguarda non è affidabile al 100%. E poi tanti giovani che faticano ad esprimersi con continuità in questa categoria. Per fortuna c’è Meccariello, che trascina il gruppo e dà l’anima: ce ne vorrebbero quattro o cinque come lui. Il club aveva puntato tanto su La Mantia e Moncini, che stanno rendendo al di sotto delle aspettative. E poi ci sono numerose scommesse, alcune vincenti e altre meno, un mix che pone la Spal in una situazione ad alto rischio. Adesso la palla passa alla società, che deve subito intervenire sul mercato sostituendo a dovere Esposito e ingaggiando una serie di giocatori di spessore. Il modulo con una sola punta? Inizialmente De Rossi ha provato a giocare in un certo modo, ma per farlo serve tanta personalità e la Spal non ce l’ha. Ora ha capito che con questo organico bisogna fare la guerra, subendo meno reti possibili. È dura, ma i biancazzurri ce la possono fare.

* Ex capitano spallino

e allenatore