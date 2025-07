Palloncino di una bimba della materna arriva al Coa di Poggio Renatico: “Ovunque tu vada vacci col cuore”. La risposta dei militari

Poggio Renatico, 6 luglio 2025 - Il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico è l’occhio dell’Italia sul cielo ed è proprio da lì che qualche giorno fa è arrivato un regalo speciale per tutti gli uomini della base. Un palloncino, che aveva sfidato chilometri, gli imprevisti dei temporali e il caldo che l’ha sfiancato, per volare dalle mani di una bambina veneta fino a questi uomini che ogni giorno ininterrottamente lavorano per la comunità, la sicurezza e la difesa.

Il Comando operazioni aerospaziali ha ricevuto il palloncino mandato da Lisa

Poche parole che li hanno colpiti al cuore. “Ovunque tu vada, vacci con tutto il cuore”, un ultimo messaggio di un palloncino stanco, che dopo 150 km ha avuto l’ultima forza di superare la recinzione militare e accasciarsi a terra, certo che ora il messaggio che portava sarebbe stato in mani sicure.

E a trovarlo è stato appunto un militare del Coa, scoprendo tutta la sua storia. Un viaggio così speciale che anche il presidente del Veneto Luca Zaia ha voluto riportare. “Un bigliettino colorato da Lisa, alunna della “Scuola dell’infanzia e nido integrato San Pancrazio” volando da Caprino Veronese fino alla base aerea del Comando operazioni aerospaziali dell’aeronautica militare di Poggio Renatico, in Emilia Romagna – scrive Zaia -. Il volo, iniziato il 25 maggio in occasione della festa della famiglia, si è concluso pochi giorni fa con il ritrovamento da parte di un militare della struttura, che ha scoperto con estrema sorpresa la giovanissima autrice del bigliettino e il lungo tragitto che aveva compiuto”.

Militari che hanno poi scritto alla bimba. “Da diversi dipendenti della base dell’Aeronautica sono arrivati dunque fino all’asilo numerosi messaggi per congratularsi dell’iniziativa – prosegue Zaia - e in particolare della casualità che ha voluto che quel palloncino cadesse proprio nella base militare”. E alla bimba, le toccanti parole dei militari. “Bravissima Lisa, incredibilmente un tuo sogno ha volato sino a noi che ci occupiamo di voli tutti i giorni – hanno scritto – vola sempre in alto con valore, verso le stelle. Il tuo è stato un messaggio semplice e potente che incarna i nostri valori e ciò che facciamo tutti i giorni”.