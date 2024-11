Pallone d’oro serie C. Antenucci e Galeotti sono tra i più votati nel girone B

Da qualche settimana, il portale Affidabile.org ha lanciato un curioso sondaggio – coinvolgendo anche i tifosi – con l’obiettivo di assegnare il Pallone d’Oro di serie C. Dopo il girone A, nei giorni scorsi sono stati comunicati i risultati del girone B. E tra i più votati spiccano due giocatori della Spal. Al primo posto c’è Leonardo D’Alessio, difensore del Milan Futuro, tallonato da Mirco Antenucci che si piazza quindi in seconda posizione davanti ad Antonio Di Nardo del Campobasso. Subito ai piedi del podio, al quarto posto troviamo Cesare Galeotti, che passa il turno e prossimamente competerà per aggiudicarsi il titolo. Ecco dunque le date delle prossime fasi del sondaggio: ieri è scattata la fase dedicata al girone C, che proseguirà fino al 12 dicembre. Il momento più atteso però riguarda la votazione finale, con tutti i giocatori più votati dei tre gironi (compresi gli spallini Antenucci e Galeotti) in ballo. Dal 19 dicembre al 9 gennaio quindi il voto dei tifosi sarà determinante per assegnare il Pallone d’Oro di serie C.