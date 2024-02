Palo della cuccagna, Sugaman: "Quel record è solo nostro"

CENTO

I Sugaman di Cento sono tra le migliori squadre italiane del palo della cuccagna e il 9 marzo a Bergamo difenderanno il loro tempo di scalata su palo senza grasso, in una prova che stavolta sperano venga finalmente riconosciuta dal Word Record Guinnes, certo con tanta amarezza per quanto stanno vivendo. "L’anno scorso, a ottobre, la squadra aveva fatto segnare il record con l’arrampicata ai 13.5 metri a palo pulito e aveva mandato tutta la documentazione video per la certificazione – spiega Walter Milesi, presidente degli Acrobati della Cuccagna dove i Sugaman sono affiliati – stanno ancora aspettando una risposta ma intanto, io stesso mi ero mosso per potergli dare un riconoscimento, diciamo, più veloce, scrivendo alla redazione dello Show dei record proponendo la prova e ci sono state varie interlocuzioni. Alla fine, con stupore di tutti e incomprensibilmente, la trasmissione ha deciso di fare la prova chiamando squadre e persone ma non i ragazzi di Cento che avevano pensato a quella prova, che avevano già hanno fatto un tempo da record di 26 e 20 e che avrebbero almeno potuto difenderlo". Ma non è detta l’ultima parola.

"Facciamo l’in bocca al lupo alle squadre dello Show ma il 9 siamo già pronti per una nuova sfida, con tanto di notaio – annuncia – sapendo del record dei Sugaman, una squadra ha avanzato la richiesta di provare a batterli e allora abbiamo colto l’occasione, per riprovare a fargli riconoscere il record già documentato a ottobre. In attesa ancora, anche di una risposta relativa a quella domanda già inoltrata". L’evento sarà il 9 marzo in piazza Matteotti a Bergamo e inserita nel grande programma del Carnevale di Mezza Quaresima, organizzato dal Ducato di Piazza Pontida in collaborazione con il Comune.