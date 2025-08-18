Palpeggia una giovane cliente in uno stabilimento balneare, nei guai per violenza sessuale

Comacchio (Ferrara), 18 agosto 2025 – Settimana di Ferragosto all’insegna della prevenzione sul litorale. Il comando provinciale carabinieri per garantire nel particolare periodo dell’anno quella cornice di sicurezza a residenti e turisti, in transito su tutto il territorio della provincia, ha impiegato sul campo, tra il 14 e il 17 agosto scorso, 240 pattuglie e 500 operatori. Lo sforzo maggiore è toccato agli uomini e alle donne della Compagnia Carabinieri di Comacchio, che hanno intensificato ulteriormente i controlli, presidiando stabilimenti balneari, strade e piazze di tutte le località della riviera, in occasione del massiccio afflusso di villeggianti.

Nel lungo week-end di ferragosto l’attività ha portato a due arresti, due denunce e diverse segnalazioni per droga. A Lido degli Scacchi, un 25enne residente in provincia è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, già confezionate e pronte per la cessione, mentre un 26enne residente fuori regione, sul litorale per villeggiatura, è stato invece denunciato a piede libero, alla medesima autorità giudiziaria, sempre per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato in possesso di alcune dosi di hashish, anch’esse già suddivise per essere vendute. Tutte le sostanze sono state poste sotto sequestro.

A Lido di Spina un 25enne residente in città, anch’egli in vacanza sul litorale, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di violenza sessuale. Le accuse sono di aver palpeggiato ripetutamente una giovane cliente all’interno di uno stabilimento balneare che, nonostante tutto, è riuscita a divincolarsi dal presunto aggressore e a chiedere aiuto. Il ragazzo è stato poi bloccato dai militari intervenuti mentre usciva dal locale.

Al termine delle formalità di rito la Procura estense, non sussistendo esigenze cautelari, lo ha posto nuovamente in libertà in attesa dello svolgimento del processo.

Sempre a Lido di Spina, nei pressi di una nota discoteca, un 18enne residente in altra provincia, in evidente stato di ubriachezza, è stato bloccato dopo aver spintonato i militari che lo stavano identificando a seguito di una lite fuori dal locale. Il ragazzo è stato quindi denunciato alla procura estense per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel medesimo contesto operativo, altri sette giovani sono stati segnalati alle Prefetture competenti per uso personale di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di piccole quantità di hashish. Il Ferragosto è ormai alle spalle, ma i Carabinieri di Comacchio fanno sapere che i controlli continueranno senza sosta per la sicurezza dei villeggianti che permarranno e di quelli che faranno rientro, nonché di tutta la comunità locale.