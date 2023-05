Palpeggia ragazzina vicino a scuola, condannato

Si siede accanto a una ragazzina fuori dalla scuola e la tocca nelle parti intime. Un episodio che la giovane ha subito raccontato, facendo scattare un’indagine a carico del soggetto ritenuto responsabile, uno straniero di 41 anni. Il caso è approdato ieri in tribunale ed è arrivato a un suo primo punto fermo. L’imputato, accusato di violenza sessuale aggravata, è stato condannato a due anni di reclusione. Il fatto finito al centro del processo risale al giugno del 2021. Siamo in un Comune della provincia. La giovane – all’epoca dei fatti appena quindicenne – è seduta su una panchina nelle vicinanze della scuola del paese. Il 41enne la nota e prende posto accanto a lei. Cerca di avviare una conversazione, qualche frase amichevole per attirare l’attenzione della ragazzina. Ben preso, però, mostra le sue reali intenzioni. Quella chiacchierata, stando alle ricostruzioni dell’accusa, è tutt’altro che innocente. Sarebbe infatti soltanto un pretesto per allungare le mani. Cosa che non tarda molto a verificarsi. Stando alle contestazioni, infatti, con un gesto rapido lo straniero tocca la ragazzina nelle parti intime, lasciandola attonita e spaventata.

Il caso finisce subito al centro di una denuncia. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Lisa Busato, si concentrano sul 41enne e ricostruiscono quanto accaduto quel giorno d’estate sulla panchina vicino alla scuola. Le conclusioni della pubblica accusa confluiscono in un’imputazione per violenza sessuale aggravata dall’aver commesso il fatto su una minorenne e nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico. Inizia il processo e la ragazza – attraverso la madre – si costituisce parte civile con l’assistenza degli avvocati Denis Lovison ed Elena Smanio.

Nella mattinata di ieri il processo è arrivato alle battute conclusive. Il pubblico ministero ha terminato la requisitoria con la richiesta di sei anni. Il collegio giudicante ha concluso con una sentenza di condanna a due anni di reclusione.

f. m.