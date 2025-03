"Palpeggio la nipotina". La procura chiede sei anni

Sei anni di reclusione per aver palpeggiato in più occasioni la nipote minorenne. È una pena severa quella chiesta dalla procura per lo zio della ragazzina, imputato di violenza sessuale. Il caso è approdato ieri mattina davanti al gup Danilo Russo per la discussione del processo in rito abbreviato. La requisitoria del pubblico ministero si è conclusa con la richiesta di condanna, ascoltata la quale il giudice ha rinviato al 17 luglio per ascoltare l’arringa del difensore dell’imputato.

I fatti al centro del processo risalgono all’estate del 2022. Secondo le accuse, in alcune occasioni l’uomo avrebbe palpeggiato nelle parti intime la nipote all’epoca dodicenne. Il tutto sarebbe poi emerso da alcune frasi della ragazza colte dalla pediatra e portate all’attenzione degli inquirenti. La bambina fu poi ascoltata in incidente probatorio e ora, a tre anni dai fatti, il processo a carico dello zio si avvia verso le battute conclusive.