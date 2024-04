Pambianchi: "Ospedale strategico, invertiamo la rotta e basta tagli"

In attesa della presentazione ufficiale in programma venerdì alle 18 in sala consiliare a Lagosanto, il candidato sindaco della lista ‘Lagosanto che si muove’ Andrea Pambianchi (nella foto) propone una riflessione sui servizi territoriali socio-sanitari e sull’ospedale del Delta. A partire da una critica verso il governo presieduto da Giorgia Meloni, "che per il 2024 – afferma l’aspirante primo cittadino – taglia la spesa sanitaria che passa dal 6.6% del Pil al 6.2%. Ciò vuol dire miliardi in meno, quando invece Francia e Germania spendono il doppio di noi. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, fuga del personale sanitario, liste di attesa interminabili, tagli a servizi socio sanitari con un vistoso spostamento delle prestazioni verso il settore privato", e a livello locale "fanno un po’ sorridere – prosegue – le dichiarazioni che si sentono oggi sulle strade del nostro piccolo paese, dove tutti vorrebbero ritagliarsi il vestito giusto del paladino della giustizia sanitaria locale a difesa dell’ospedale del Delta. A quelle forze politiche, cioè FdI e Forza Italia, suggerirei piuttosto di cominciare a protestare contro il Governo Meloni per urlare a gran voce di invertire la rotta di tutte quelle risorse che stanno facendo diventare delle scatole vuote tante strutture sanitarie". L’ospedale del Delta nel corso degli anni ha subito tagli, riporta Pambianchi, "ma oggi, vista l’impossibilità dell’ospedale di Cona di dare risposte a tutti i territori della provincia, il ‘Delta’ con le sue eccellenze è ancora strategico".

v. f.