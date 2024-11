Panaro, da lunedì sarà chiuso l’argine destro

Chiude al traffico lunedì, temporaneamente fino al termine dei lavori previsti in in due mesi, la stradale sull’argine destro Panaro, nel tratto compreso tra Bondeno capoluogo e Santa Bianca. La chiusura di via Dazio e Argine Destro Panaro si è resa necessaria in virtù dei lavori di ripristino di difesa spondale che saranno effettuati da Aipo e saranno all’incirca compresi tra l’impianto idrovoro Palata e la discesa verso lo stabile denominato "La nuova Casina". Lo comunicano gli uffici del Municipio. Da lunedì e fino a fine lavori, sulla strada resterà quindi in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli esclusi quelli in servizio di emergenza, di polizia e dei mezzi di cantiere. I residenti di via Dazio e via Argine Destro Panaro potranno sempre raggiungere la propria abitazione, venendo da Bondeno o da Santa Bianca a seconda di dov’è posizionata la propria casa rispetto alla chiusura della strada.

In altre parole, il tratto oggetto della chiusura sarà interdetto anche ai residenti della via, che potranno tornare a casa passando per Santa Bianca se abitano dopo l’impianto Palata, oppure venendo da Bondeno se abitano prima.

La strada resterà eccezionalmente aperta al traffico durante il periodo di festività natalizie, in concomitanza con la sospensione dei lavori di ripristino della sponda arginale. Già in questi giorni, sulla strada dove il fiume fa un’ansa e vicino all’impianto di bonifica, si sono notati uomini e mezzi al lavoro. Imponenti camion e ruspe muovono il terreno e preparano ai lavori che rafforzeranno il tratto arginale.

