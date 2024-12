Panathlon, premi speciali. A Cantelli e Guerrini le targhe dei cinquant’anni

Si è svolta a Palazzo Roverella la tradizionale cena degli auguri del Panathlon Club Ferrara, espressione locale dell’associazione benemerita di Coni e Cip che ha il compito di custodire, riconoscere e promuovere i valori etici e sociali del mondo dello sport. Presente in sala per l’occasione il Governatore del Area 5 Emilia-Romagna e Marche, il secondo livello organizzativo territoriale del Panathlon International, Stefano Ripanti: il motivo è legato alla decisione di dedicare la serata di Natale alla consegna delle benemerenze di anzianità associativa, e tra queste vi erano da consegnare due delle più prestigiose, arrivate direttamente dalla sede centrale, quelle per i 50 anni di partecipazione alla vita panathletica, andate a Sauro Cantelli e Renzo Guerrini (purtroppo all’ultimo assente per problemi di salute), soci dal 1974, “per aver sostenuto l’attività del nostro movimento, condividendone con passione i valori e le finalità”.

Premiati anche, con riconoscimenti interni introdotti per la prima volta nel 2017 e poi lasciati in secondo piano a causa del Covid, i traguardi dei 40 anni, con benemerenza d’oro consegnata a Marco Zucchi, e dei 30 anni (che in realtà sono 32), con benemerenza d’argento assegnata a Romano Pesci e Francesco Rossi. La conviviale è stata occasione anche per presentare un nuovo socio, Riccardo Modestino, professore e ricercatore che ha fondato numerose associazioni culturali come “De Humanitate Sanctae Annae”, con la quale, in ambito sportivo, nel 2018 ha coordinato in prima persona la stesura del libro “Lo Sport e la Storia” (Faust Edizioni). Infine, si è poi tornati a parlare del 70° del Club, che andrà avanti anche per tutto il 2025, con il taglio della torta celebrativa, realizzata dal Quinto Vizio per l’occasione, da parte della presidente Luciana Boschetti Pareschi, che ha anche parlato delle iniziative previste. Oltre a lui, durante la serata, le graditissime incursioni “a sorpresa” dell’argento olimpico Luca Rambaldi e della neocampionessa d’Europa di Paddle per sordi Giulia Bassini.