Pancaldi: "Variazioni di bilancio, strumento che rende più operativi"

Passaggio di testimone in consiglio comunale, con Luca Pancaldi che entra al posto del dimissionario Davide Verri. Ed è stata subito presa di parola e di posizione. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale si è sviluppato un confronto tra il consigliere di Fratelli d’Italia Luca Pancaldi e il consigliere d’opposizione Tommaso Corradi, esponente del gruppo civico "Bondeno in Testa". Al centro del dibattito, l’uso delle variazioni di bilancio operate nel corso del 2024. Corradi ha sollevato critiche sull’elevato numero di variazioni adottate, definendole come un abuso della flessibilità contabile, che a suo dire svuota di significato la programmazione economica e finanziaria inizialmente approvata.

L’opposizione ha inoltre sottolineato la bassa percentuale di progetti cofinanziati andati a buon fine, ritenendo che tali operazioni finiscano per deviare risorse pubbliche da settori più strategici o urgenti. Di segno opposto la posizione di Pancaldi, che ha ricordato come le variazioni di bilancio siano previste dalla normativa e rappresentino uno strumento indispensabile per adattare le scelte finanziarie dell’ente ai bisogni emergenti. Ma il punto centrale, secondo Pancaldi, è un altro: le variazioni sono legittime quando mantengono una chiara coerenza con gli obiettivi strategici indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel bilancio previsionale. Non parliamo di strappi alla regola o di scelte arbitrarie – ha dichiarato –. Le variazioni che abbiamo approvato rientrano perfettamente nel quadro delle priorità stabilite dal consiglio comunale. Servono a rendere operativo e dinamico un bilancio che, altrimenti, rischierebbe di essere solo una fotografia rigida e superata. Il consigliere ha poi aggiunto che la vera responsabilità amministrativa non è quella di restare legati a una previsione immutabile, ma di saper intervenire con tempestività. "In quest’ottica, le variazioni non sono un errore o una debolezza, ma uno strumento di governo utile a centrare gli obiettivi fissati".

Claudia Fortini