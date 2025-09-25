"Panchina arcobaleno vandalizzata e imbrattata"

"La panchina arcobaleno della nuova Darsena, inaugurata un anno fa dal Comune di Ferrara come simbolo della “libertà di essere”, oggi non esiste più". Lo denunciano Arcigay, Agedo, Famiglie Arcobaleno, Centro Donna Ferrara, Cam Ferrara, Cgil e UDI: "Nonostante le nostre denunce pubbliche e le segnalazioni ufficiali – scrivono – l’amministrazione ha lasciato che il simbolo dei diritti LGBTI+ in città venisse abbandonato, imbrattato, vandalizzato e infine distrutto nell’indifferenza generale.

Già a marzo 2025 avevamo richiamato l’attenzione sulle condizioni indecorose della panchina, scolorita e segnata da scritte oscene, chiedendone un pronto intervento di restauro. Nessuna risposta è arrivata dal Comune. Oggi restano solo i brandelli di ciò che avrebbe dovuto rappresentare un impegno concreto per il rispetto e l’inclusione.

Inaugurata dal Comune il 17 maggio 2024, in occasione della Giornata mondiale contro l’omobi-transfobia, la panchina non era un semplice arredo urbano, ma un segno pubblico di adesione a valori fondamentali. Oggi, di quel simbolo, rimane solo il vuoto e il silenzio delle istituzioni che lo avevano promosso.

La gravità della situazione – segnalano le associazioni – non riguarda solo un arredo urbano vandalizzato, ma il segnale che essa lancia in un contesto sociale già profondamente fragile. Lanciamo un appello accorato ma fermo: il Comune intervenga subito per il ripristino della panchina arcobaleno.