’Panchina della legalità’ realizzata dagli studenti di fronte alle elementari

Come ogni anno anche quest’anno il coordinamento provinciale di Ferrara di Avviso pubblico, la rete di enti locali che concretamente si impegnano per promuovere la cultura della legalità, è presente alle iniziative del 21 marzo, Giornata delle vittime innocenti delle mafie. Tornati in presenza con una manifestazione organizzata a Milano con la presenza di amministratori e istituzioni al fianco della società civile a conferma che con atti, scelte concrete si può amministrare il proprio territorio nella legalità. In contemporanea ad Argenta Avviso pubblico era presente all’iniziativa dell’Avis di Argenta "La panchina della legalità", come presenza costante anche di vicinanza fisica alle amministrazioni, come quella di Argenta, che si trovano assegnati - e quindi da gestire - un bene confiscato, da restituire alla collettività. Alla presenza del vicesindaco Sauro Borea, della vicepreside Ilaria Bencivenni, della presidente Avis Argenta Annamaria Toschi, del sindaco di Voghiera Paolo Lupini e una rappresentante di Libera Ferrara, è stata inaugurata nel centro di Argenta la panchina contro le mafie, interamente ristrutturata e dipinta dai ragazzi dell’Istituto Rita Levi Montalcini.