Panchina Rainbow sfregiata dai graffiti: "Colpito un simbolo di tutela alle persone"

"Purtroppo anche a Ferrara la panchina Rainbow, il simbolo della città che accoglie, che tutela le persone Lgbti+ da ogni forma di discriminazione, è stato sfregiato e offeso". A denunciare l’atto di vandalismo sono Arcigay Aps e le associazioni del Comitato Ferrara Pride. "Ciò che ci indigna – spiegano – non è certo la rappresentazione simbolica di organi genitali maschili, quanto il gesto vandalico che assume l’apporre un qualsiasi graffito sopra una targa che è simbolo di rispetto delle diversità e di lotta a ogni forma di discriminazione".

Arcigay e associazioni lanciano un appello affinché ciò che è accaduto non venga liquidato come l’ennesima bravata: "Ci auguriamo che le istituzioni locali non restino in silenzio – sbottano –. Il Comune di Ferrara ha provveduto a installare la panchina il 17 maggio dell’anno scorso, ci auspichiamo che il gesto non passi inosservato e che si provveda alla sostituzione della targa nel più breve tempo possibile".

Oltre agli atti vandalici, Arcigay e associazioni invocano una maggiore cura di un simbolo importante: "Chiediamo inoltre che si effettui una manutenzione della panchina che in pochi mesi ha già segni importanti di usura, trattandosi di un elemento di arrendo urbano di patrimonio pubblico".

Le panchine arcobaleno sono un simbolo della mobilitazione contro chi avversa, discrimina o usa forme di violenza nei riguardi delle persone Lgbti+. È un simbolo orientato a contrastare tutte le forme di discriminazione, che purtroppo le persone Lgbt+ ancora vivono nella vita e sul lavoro.