Panchine dedicate ad Anna Frank e a Norma Cossetto

È stata una mattinata dedicata alla memoria e al ricordo, quella vissuta ieri tra Formignana e Tresigallo. Per volontà dell’Amministrazione comunale, infatti, in ciascuna delle principali località sono state inaugurate due panchine su cui sono stati apposte le targhe con i nomi di Anna Frank e Norma Cossetto, due donne, per simboleggiare tutte le vittime dei drammi che hanno segnato indelebilmente il Ventesimo secolo: la Shoah e le Foibe. All’importante momento commemorativo hanno preso parte le forze dell’ordine, i rappresentanti degli studenti delle scuole medie nelle figure del sindaco e del vice sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi, i parroci delle due località e il professor Giuseppe Muroni per gli approfondimenti storici. "L’obiettivo di questa amministrazione, con l’inaugurazione di questa mattina è quello di creare un luogo della memoria e del ricordo sul nostro territorio – hanno spiegato il sindaco Mirko Perelli e l’assessore Rita Canella, che ha organizzato l’evento di concerto con la Giunta -. Abbiamo pensato ad un luogo frequentato quotidianamente da cittadini, visibile e alla portata di tutti". Da qui la scelta di dedicare due panchine in viale Roma a Tresigallo e in via Vittoria a Formignana, dove ieri è stato altresì celebrato il centesimo anniversario del Monumento ai Caduti che sorge nel cuore del paese: "Abbiamo pensato di apporre su queste panchine le targhe con il nome di Anna Frank e Norma Cossetto, due donne che saranno il simbolo del dialogo tra passato e futuro, il simbolo per le nuove generazioni", cui si sono rivolti gli amministratori, "affinché non si interrompa mai il ricordo di quanto è costata la democrazia".