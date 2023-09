Panchine europee al liceo Carducci

Oggi alle 12 al liceo Carducci verranno inaugurate due panchine europee, in linea con l’iniziativa ‘Panchine europee in ogni città’ che ha già visto Ferrara protagonista con quella, dedicata a Marco Bondesan, all’istituto Einaudi. Due panchine blu con dodici stelle gialle per portare i simboli dell’Unione Europea sul territorio, in particolare nelle scuole della città, per fare festa e cultura con studenti ed insegnanti. L’Ue si fonda sui valori di libertà, uguaglianza, stato di diritto, pace, che sono il pilastro del vivere quotidiano e della collettività, nonché valori di cui la città di Ferrara è portatrice. Le scuole sono un luogo d’incontro, scevro da distinzioni di sesso, età, religione, appartenenza culturale. Un simbolo del territorio, della comunità e della quotidianità.