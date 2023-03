Pandemia, paure e voglia di riscatto ’The sun’ al Torrione

Oggi, alle 21 al Torrione, Istantanea presenta ’The sun is a violent place’, nuovo progetto della chitarrista, cantante e compositrice Sara ArdizzoniDagger Moth. Anticipa il concerto l’aperitivo a buffet, lo segue la jam session. I semi di ’The Sun Is A Violent Place’ hanno messo le prime radici nel 2020, durante quella che per tutti è stata una pausa forzata e surreale. Proprio quel mix di stati d’animo, altalenante fra incredulità, alienazione, angoscia strisciante e sospensione, si è fissato indelebilmente fra suoni e parole.