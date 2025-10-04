Pane, cultura ed economia. Una Fiera dedicata a più settori: "Un evento per associazioni"

Comincerà all’insegna del pane la Fiera di ottobre, in programma dal 10 al 14 ottobre tra piazza Garibaldi e i contenitori culturali sparsi sul territorio. Non a caso, la metafora che ha voluto utilizzare ieri il sindaco Simone Saletti, in fase di presentazione, è stata quella di un evento “diffuso”. Forse mai come quest’anno, visto che domenica 12 ottobre, in occasione dell’inaugurazione del monumento dedicato all’impresa del territorio di “Bondeno che Lavora”, ci sarà addirittura un videocollegamento da Washington. Simone Saletti si è rivolto direttamente alle associazioni: "Avete permesso di fare evolvere quella che era l’antica campionaria del territorio e la fiera del bestiame, che oggi è diventata un evento di associazioni, che ha nel pane il suo elemento centrale". Pane che sarà declinato in vari modi: il Borgo del Pane, con degustazioni, laboratori per le scuole, il gioco del cesto del pane in cui bisognerà indovinare il peso, oltre alla premiazione della “Coppia d’Oro” promossa da Ascom e con la collaborazione dei fornai del territorio. La Rocca appena inaugurata consentirà di ospitare una mostra di alto livello, come quella curata da Daniele Cestari, con inaugurazione sabato 11 ottobre, alle ore 18. In collaborazione con La Locomotiva e il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, verrà inaugurata anche una targa in memoria di Carlo Tassinari. Non mancherà lo sport, con tante associazioni che hanno garantito l’adesione.