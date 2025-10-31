Pane fresco e il salume ’Zia’ Deco. Al Food Festival vince la tradizione: "Il cibo è anche sinonimo di salute"

Doppio appuntamento oggi in piazzetta Municipale con il cibo salutare e di qualità all’interno della quinta edizione del ’Ferrara Food Festival’. Il primo degli eventi in mattinata è dedicato al pane fresco in abbinamento con il salume Zia ferrarese De.c.o con l’intervento del decano nel settore enogastronomico Alberto Succi (consigliere nazionale di Federcarni Confcommercio), Una mattinata che poi proseguirà più tardi con Antonio Di Benedetto, (maestro dei panificatori Confcommercio) che esplorerà il “Pane tra moda e nuove tendenze”: il pane con minore contenuto di sodio, o con più fibre, od ancora riprendendo vecchi grani ormai dimenticati, il pane per celiaci...In definitiva un pane sempre più attento alle esigenze di salubrità per una società che cambia che chiede un’attenzione precisa alla salubrità, alle intolleranza ed allergie che la attraversano. "L’occasione di oggi – conferma il presidente provinciale Confcommercio, Marco Amelio – è un momento per ricordare il valore delle tradizioni e dell’identità. Oltre che l’occasione per ricordare, doverosamente, la figura di Romano Sergio Perdonati, decano dei panificatori Confcommercio e scomparso esattamente un anno fa, un ricordo indelebile per passione ed impegno". Gli eventi gastronomici marcati Confcommercio proseguono nel pomeriggio alle 16 con “Salutare: dalla intolleranze alimentari alla celiachia. Il Festival della sana alimentazione”. Un evento che rappresenterà per rimanere in tema gastronomico un piccolo antipasto di un evento promosso da Confcommercio e che. svilupperà la prossima primavera con eventi, dibattiti, cooking show tutti incentrati sulla salubrità dei cibi per una nuova cultura sana alimentazione. Dopo i saluti del nostro direttore generale Davide Urban – "Un appuntamento fondamentale per dare corretta diffusione al tema della sana alimentazione come elemento culturale distintivo con importanti risvolti sul piano economico" ha spiegato – interverrà Andrea Ferrari (consigliere comunale a Ferrara e che ha presentato un interessante ordine del giorno che sensibilizza proprio sulla celiachia); a completare il panel dei relatori con la dr.ssa Renata Alleva, specialista in Scienza dell’Alimentazione. Toccherà poi alle mani esperte dello chef Filippo Venturi (nella foto) della pizzeria Me) il compito di dimostrare – piatti alla mano – come gusto e sana alimentazione possano andare tranquillamente a braccetto. Non solo. Sempre nell’ambito del Food Festival, Cna propone il panettone rivissuto creativamente da tre grandi professionisti e la birra prodotta artigianalmente sul territorio. Le iniziative, in collaborazione con alla Strada dei Vini e dei Sapori e all’Istituto Vergani Navarra porta al Ferrara Food Festival 2025, sono in programma da oggi a domenica in centro storico. Il primo appuntamento riguarda il panettone, si intitola Panettone Pop e coinvolge tre professionisti di prim’ordine: Cristiano Pirani, Pasticciere (Chocolat Ferrara), Ruggiero Carli - Pasticciere (Carli Pasticceria), Filippo Venturi - Lievitista (Laboratorio Venturi). Ben poco è stato svelato sulle sorprese che verranno da questo show cooking, che naturalmente prevede la degustazione per tutti i partecipanti. Si sa per certo che i tre pasticcieri proporranno interpretazioni creative e legate al nostro territorio del più famoso dolce natalizio. L’appuntamento peer tutti è alle 14 di oggi al PalaSimaBio in Piazza Municipale. Il secondo appuntamento è invece tutto dedicato alla birra, e vedrà protagonista il Collettivo Birre Artigianali Ferraresi, che proporrà un percorso di degustazione in cui la squisita bevanda, prodotta con metodi rigorosamente artigianali, sarà affiancata da assaggi dal sapore raffinato e inconfondibile. Ecco il menu: birra ambrata al miele di castagno Biodiversa di Corte Frazza con crostone con formaggio caprino, miele e timo; birra bock Anghela di Liquida con arrosto alle erbe aromatiche; birra stout Moses di Biren con dolce al cioccolato. Finale in bellezza con Assaggio del mignon NotAmbrata con nocciola gianduia e birra Märzen realizzato da Cristiano Pirani in collaborazione con Lost Road. Appuntamento domenica 2 novembre alle 17. al PalaSimaBio di Piazza Municipale.