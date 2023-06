Pane, sapori e simboli Coppia e cioccolata, viaggio nelle tradizioni

Giallo dorato, con venature bionde. E la coppia, pane simbolo di Ferrara. Una tappa, insieme ad altri cibi nella tradizione regionale italiana, del viaggio di Nutella® per la promozione del turismo in Italia lavorando fianco a fianco con Enit, l’agenzia nazionale del turismo, e creando due Special Edition dal nome evocativo quanto significativo: ‘Ti amo Italia’. Nutella® ha così sostituito la sua iconica etichetta con alcune foto degli scorci più belli d’Italia, andando a coprire tutte le regioni: dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi colorati. Dopo aver incentivato un turismo di “casa” e consapevole, viene messa in luce una delle altre eccellenze che contraddistinguono il Bel Paese: il turismo gastronomico, grazie a un progetto che ha visto la collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Pane & Nutella®, questo è il suo nome, è stato pensato per offrire un viaggio nel gusto e nella tradizione regionale italiana, alla scoperta dei pani d’Italia tra le origini, la storia e le caratteristiche di un prodotto e di un vero e proprio mestiere. Pane e Nutella® è un percorso di scoperta in grado di raccontare le tradizioni di tutte le 20 regioni italiane, attraverso i loro pani tipici dai più noti ai meno conosciuti, come la Coppia, la Crescentina di Modena e la Piadina Romagnola Igp. La nostra coppia, lo sappiamo bene, è un pane a pasta dura tipico della provincia di Ferrara, formato da due filoncini intrecciati uniti nella parte centrale da un nastro di pane. L’impasto è realizzato con farina di grano tenero di tipo 0, strutto, olio extravergine d’oliva, lievito naturale, sale e malto. È un pane che unisce alla possibilità della farcitura, anche la praticità di utilizzo del grissino. È molto delicato e va maneggiato con cura per evitare crepe sulla crosta. La Crescentina di Modena è un piccolo e soffice panino dalla superficie dorata. La Piadina Romagnola Igp è un disco rotondo giallo dorato con macchioline ambrate tipico della Romagna.