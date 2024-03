Pannelli fotovoltaici in fiamme. Pompieri da Bonifiche Ferraresi

JOLANDA DI SAVOIA

Ennesimo intervento dei Vigili del Fuoco della caserma di Codigoro in collaborazione con i colleghi di Ferrara. Ieri mattina verso le otto, dopo la chiamata ricevuta dalla società Bonifiche Terreni Ferraresi, a Jolanda di Savoia è partita la squadra, per domare un principio di incendio ai pannelli fotovoltaici sul tetto di un mulino della Sbtf, che produce farine. Dopo poco è giunta, in via delle Bonifiche dove era stato chiesto l’intervento, la squadra a bordo dell’auto pompa serbatoio composta da cinque unità. Tuttavia, poiché il principio di incendio si trovava sul tetto, avevano già provveduto a chiamare in ausilio i colleghi del Comando di Ferrara, giunti quasi contemporaneamente con un’autoscala. Due dei protetti di Santa Barbara della caserma di Codigoro sono prontamente saliti sulla autoscala fino a raggiungere i pannelli posti sul tetto, ad un’altezza di 18 metri, ed hanno iniziato lo spegnimento del grande e tecnologico impianto di pannelli fotovoltaici. Forti della propria esperienza e preparazione professionale, dopo essere saliti sul tetto, hanno utilizzato del gas di anidride carbonica ad un temperatura di meno 65 gradi, che raffredda velocemente gli strumenti e la tecnologia aggredita dalle fiamme, senza danneggiarle ulteriormente. L’intervento è durato circa un paio d’ore ed ha visto una perfetta sinergia fra la squadra della caserma di Codigoro e quella dei colleghi di Ferrara.

c.c.