Pannelli solari sui tetti del centro Via libera dal consiglio comunale

BONDENO

Il fotovoltaico anche nei centri storici. Il consiglio comunale di Bondeno ha dato il via libera al nuovo regolamento di installazione degli impianti fotovoltaici, consentendone la posa anche nelle abitazioni dei centri storici di Bondeno capoluogo, Stellata e Ospitale. L’unica eccezione è individuata per Piazza Garibaldi, nella sola falda delle abitazioni prospiciente alla piazza, in cui non sarà possibile installare gli impianti del solare termico o per la produzione di energia pulita. "Si tratta di una modifica sostanziale al nostro regolamento che permetterà ai tanti cittadini residenti nei centri storici del Capoluogo e delle frazioni di attuare interventi volti al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale – commentano soddisfatti il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore all’Ambiente, Marco Vincenzi –. I pannelli solari moderni, siano per la produzione di elettricità o per il riscaldamento dell’acqua, costituiscono oggi un valore aggiunto per un centro abitato, non solo in termini di efficienza energetica ma anche di estetica dei fabbricati. In altre parole: osservare i tetti delle case con i pannelli installati restituisce sempre un senso di decoro e pulizia. Sappiamo esserci svariati residenti interessati all’installazione dei pannelli – concludono Saletti e Vincenzi – e questo provvedimento certamente costituisce un tassello fondamentale". L’ammissibilità delle domande di installazione dei pannelli nei centri storici è garantita a patto che il cittadino rispetti alcune condizioni: in primis, i pannelli non dovranno essere integrati nella copertura, ma dovranno essere posti sulla stessa in posizione complanare. I pannelli dovranno poi essere disposti in modo ordinato, e i serbatoi dell’acqua nel caso del solare termico dovranno essere collocati al di sotto della falda e non in vista. Come puntualizzato in precedenza, soltanto sulle falde prospicienti la piazza di Bondeno non sarà possibile provvedere all’installazione degli impianti, che invece adesso è garantita in tutte le altre abitazioni del Capoluogo, di Stellata e di Ospitale incluse nella "zona omogenea A – Centro Storico".