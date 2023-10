Paola Bassani: "Disastro umano, tutti hanno colpe. Ferocia mai vista"

È da un punto di vista umano, non solo come ebrea, che Paola Bassani (a Ferrara per la presentazione del volume ‘Il volto e lo sguardo di Giorgio Bassani nel ciclo pittorico di Georges de Canino’) ha commentato la guerra in Israele. "Sono fatti gravissimi – esordisce la figlia di Giorgio Bassani –. Sono ebrea, ma in fondo sono un po’ tutto: musulmana, laica, cattolica. Mio padre mi ha insegnato ad avere una visione solamente umana delle cose, e umanamente è un disastro. Israele sicuramente ha sbagliato, essendo troppo duro e ‘geometrico’. Dall’altra parte Hamas sta dimostrando una crudeltà e ferocia senza limiti. Sono fatti atroci dai quali non so come se ne potrà uscire".

Definendosi "allieva di suo padre", la figlia dello scrittore cerca quindi "di vedere i fatti da una prospettiva umana. Israele non è il mio Paese, io sono ebrea italiana, ma partecipo a questo gravissimo dramma. Non sono sionista, ma penso che Israele abbia la sua ragione d’esistere. Da un punto di vista puramente umano – ribadisce – ci sono colpe da parte di Israele, ma una tale ferocia è spaventosa. So che mio padre avrebbe detto la stessa cosa". Non è potuto essere a Ferrara l’artista Georges de Canino, che contattato telefonicamente dal Carlino ha raccontato la sua angoscia. "La catastrofe di queste settimane era purtroppo annunciata, preparata da anni, qualcosa di immane, mai pensabile – afferma –. Purtroppo l’Occidente, tutto, l’Europa, gli Stati Uniti, non si sono resi conto che dall’11 settembre 2001 tutto è possibile. Il terrorismo non è più problema di un Paese, locale, ma è un attacco violento a tutta la civiltà. Abbiamo perduto il valore della democrazia, questo non è un attacco a un popolo, ma a tutto l’Occidente, e non ce ne rendiamo conto".

La presentazione del volume è stata anche l’occasione per ricordare il rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943 in cui i deportati furono mille, ma solamente sedici persone tornarono dai campi. "Quando si dice che furono i tedeschi ad organizzare l’attacco – sottolinea l’artista – in parte è vero. L’ordine partì da Himmler, ma in mostra all’Archivio Centrale dello Stato c’è un documento inedito, una nota da cui emerge che Mussolini organizzava insieme ai tedeschi la deportazione. Un documento agghiacciante, che dimostra come tutti sapessero cosa stava accadendo. Anche i Savoia e papa Pio XII. Ma hanno taciuto".