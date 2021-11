Argenta (Ferrara), 18 novembre 2021 - Paola Carrozza, morta a vent’anni nel terrificante incidente di martedì sera, aveva ottenuto la qualifica di operatore socio sanitario all’Iisap ‘Rita Levi Montalcini’ di Argenta.

Qualche mese fa, si era trasferita a Milano con il fidanzato, dove aveva lavorato in una fabbrica di candele, prima che questa chiudesse definitivamente. Da qualche giorno, la ragazza era tornata a San Biagio di Argenta, per trascorrere un paio di settimane in compagnia della famiglia e degli amici, che la ricordano come una ragazza sorridente e piena di voglia di vivere.

Così come i suoi insegnanti: "Una ragazza d’oro, dolcissima. Se la incontravi dieci volte per i corridoi, ti salutava dieci volte. Non mi dimenticherò mai i suoi ‘buongiorno prof’", racconta Alessandra Ferlini, docente e addetta stampa dell’istituto di istruzione superiore di Argenta-Portomaggiore.

Quello trascorso in compagnia di Elisa Di Bona e Marialuisa Sibilio avrebbe dovuto essere un tranquillo pomeriggio tra amiche. Il messaggio della sorella sui social è denso di cordoglio per una perdita incolmabile: "Eravamo conosciute come ‘Paola e Melissa’, non esiste una Paola senza Melissa, nessuna Melissa senza Paola".



