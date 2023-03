Paola e Gina Lombroso, sorelle geniali. Incontro con Lugli

Oggi, dalle 17.30 alle 19, nella biblioteca del Centro Documentazione Donna in via Terranuova, l’incontro con Daniele Lugli che parlerà di Paola e Gina Lombroso, sorelle geniali’.

Paola e Gina Lombroso, grandi donne con padre e mariti ingombranti. Figlie di Cesare Lombroso ne sentono la profonda influenza. Molto legate tra loro – Paola è maggiore di 18 mesi – hanno percorsi differenti e interessanti. Collaborano all’attività del padre in vario modo e pubblicano sulla sua rivista. Si impegnano, Paola particolarmente, nel movimento socialista, grazie alla frequentazione e all’amicizia con Anna Kuliscioff. Sposano persone che hanno conosciuto nella collaborazione con il padre: Guglielmo Ferrero, Gina, Mario Carrara, Paola. Gina, laureata in lettere e medicina, prosegue in pubblicazioni nel solco della tradizione paterna e poi in opere più sociologiche, nella collaborazione con il marito Guglielmo, storico, giurista, economista, noto anche più all’estero che in Italia. Paola non prosegue gli studi per un’intensa attività pubblicistica, fonda il Corriere dei piccoli e promuove attività per i minori. Gina Lombroso e GuglieImo Ferrero, per sottrarsi alla persecuzione fascista si spostano a Ginevra fin dal 1930. Li raggiunge, dopo la morte del marito Mario Carrara e le leggi razziali, Paola Lombroso. Daniele Lugli, amico e collaboratore di Aldo Capitini, dal 1962 lo affianca nella costituzione del Movimento Nonviolento di cui sarà nella segreteria dal 1997 per divenirne poi presidente.

La passione per la politica lo ha guidato in molteplici esperienze: funzionario pubblico, assessore alla Pubblica Istruzione a Codigoro e a Ferrara, docente di Sociologia dell’Educazione all’Università, sindacalista, insegnante e consulente su materie giuridiche, sociali, sanitarie, ambientali fino all’incarico di Difensore civico della Regione Emilia-Romagna dal 2008 al 2013.