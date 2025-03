’Paoline’, 85 anni di fede e storia: "Qui proponiamo libri e riflessioni"

Ottantacinque anni di presenza attiva nel segno della fede e della cultura: una ricorrenza importante per la Congregazione ’Figlie di San Paolo’ e in particolare per la storica libreria di via San Romano, festeggiata l’altro pomeriggio unitamente alle Acli che hanno promosso l’incontro nell’ambito della Giornata internazionale della Donna. La storia delle suore paoline in città è dunque lunga e proficua. L’inizio, fino ad ora sconosciuto, lo ha narrato la dirigente nazionale della congregazione Paola Cosson leggendo un circostanziato resoconto individuato negli archivi di Roma, delle due precisissime suore che a pochi mesi dallo scoppio della guerra giunsero a Ferrara per iniziare questa attività evangelizzatrice secondo la tecnica del "porta a porta", utilizzando inoltre un negozio fisso. Interessante anche l’incontro, risoltosi con un convinto incoraggiamento, con il vescovo del tempo monsignor Ruggero Bovelli, colui che a breve diventerà "il difensore di Ferrara". Anche l’attuale vescovo, monsignor Gian Carlo Perego, ha voluto rendere omaggio alle Paoline che, come ha rilevato in apertura dell’incontro, si sono rivelate "un importante riferimento pastorale e culturale, un centro di ascolto prezioso, una risorsa e un carisma significativi".

Il loro impegno si attua nel campo della comunicazione che, ha sottolineato Perego, "è uno snodo fondamentale perché narra e interpreta la realtà. Con esse si costruiscono le relazioni e i libri aiutano a costruire un senso critico della fede". Infine l’auspicio che "rimangano ancora a lungo in città". Ma le Paoline hanno avuto un ruolo importante anche per quanto riguarda la promozione della figura femminile, come sottolineato dalla coordinatrice delle donne Acli Paola Chiorboli e dal presidente provinciale Mauro Gambaccini. "Un’esperienza molto positiva", ha commentato suor Daniela che svolge l’attività delle Paoline a Ferrara con le consorelle Luciana, Redenta, Lidia e Marisa: "Condividiamo il percorso di fede con tanta gente alla quale non solo proponiamo libri ma anche riflessioni e consigli di lettura. La nostra preghiera è anche per chi entra nella nostra libreria. Dio cammina con noi". Insomma "il nostro è pane per l’intelligenza, per la mente" che ci consente "di parlare di tutto, cristianamente". L’occasione ha anche consentito alle dirigenti della Congregazione di illustrare le tante collane di libri sfornate dalla Casa editrice.