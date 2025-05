"Papà, aiutami", ma è un raggiro. Anziano invia soldi alla truffatrice

È una donna di quarant’anni, residente di Latina, a stata denunciata in stato di libertà da parte dei carabinieri di Ro Ferrarese per il reato di truffa ai danni di una persona anziana, raggirata con il solito inganno del familiare in difficoltà. A cadere vittima della truffatrice, qualche giorno fa, è stato un uomo di 76 anni di Riva del Po. Ma ecco come sono andati i fatti. L’anziano, sul proprio cellulare, ha cominciato a ricevere alcuni messaggi da un numero telefonico non registrato in rubrica, dunque sconosciuto. A scriverli era una persona che si spacciava per la figlia del 76enne, e aveva riferito di aver smarrito il proprio telefonino e trovarsi in difficoltà. L’anziano, preoccupato e suggestionato, ha dato credito ai messaggi ricevuti, convinto di interloquire proprio con la figlia. Quindi, gli è stato chiesto di compiere una ricarica di 950 euro su una scheda prepagata che sarebbero serviti alla sedicente figlia per acquistare un nuovo cellulare. L’anziano, dunque, si è recato in una tabaccheria e ha proceduto al trasferimento del denaro. Tornato a casa la moglie gli ha riferito che aveva sentito la loro figlia e quest’ultima non si trovava in alcuna situazione di difficoltà. Dunque, l’anziano era sicuramente stato vittima di una truffa. Il settantaseienne, a quel punto, si è recato alla Stazione dei Carabinieri di Ro per sporgere denuncia. I militari hanno avviato le indagini, riuscendo a risalire alla donna 40enne residente in provincia di Latina.

Valerio Franzoni