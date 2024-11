Papa Francesco incontra i ’custodi del mare’

C’è fermento e attesa tra i pescatori delle marinerie dell’Emilia-Romagna, tra le quali Porto Garibaldi, Goro e Gorino, che sabato prossimo si recheranno a Roma per incontrare Papa Francesco. In occasione della Giornata Mondiale della Pesca (che annualmente ricorre il 21 novembre), il Santo Padre ha infatti concesso una speciale Udienza privata, nella quale accoglierà e incontrerà nell’Aula Paolo VI i pescatori e le loro famiglie, i rappresentanti delle cooperative della pesca e dell’acquacoltura e le associazioni di settore. L’Udienza privata sarà opportunità per mettere in luce i grandi problemi che attanagliano la pesca: dal cambiamento climatico e invasione di specie aliene e massive come il granchio blu alla continua riduzione della flotta, dall’invecchiamento dei pescatori alle criticità legate al ricambio generazionale e ancora la sostenibilità a 360° (economica, sociale, ambientale). "Il Pontefice – comunicano i rappresentanti dell’Alleanza delle Cooperative della pesca dell’Emilia-Romagna (Agci/Agrital, Confcooperative/Fedagri Pesca Emilia-Romagna e Legacoop Agroalimentare Emilia-Romagna) Patrizia Masetti, Vadis Paesanti e Massimo Bellavista - ha risposto positivamente alla richiesta dell’Apostolato del Mare, promotore dell’iniziativa e con gioia accogliamo l’invito e parteciperemo a questo importante appuntamento, felici di stringerci attorno a Papa Francesco per ascoltare il suo messaggio di incoraggiamento". Il lavoro dei pescatori, fra i più antichi mestieri dell’umanità, è profondamente cambiato in larga parte del nostro pianeta. La Chiesa – come evidenziato dall’Apostolato del Mare - partecipa delle gioie e delle speranze, ma anche delle tristezze e delle angosce di un’umanità chiamata a riscoprire la fraternità come dimensione sociale e politica, la cultura dell’incontro come alternativa alla globalizzazione dell’indifferenza. I Cristiani non possono, perciò, voltarsi dall’altra parte quando interi ecosistemi sono minacciati da modalità di lavoro che li devastano e impoveriscono fino alla fame popolazionii. Ugualmente, i legislatori possono smarcarsi dai grandi interessi di pochi, per intervenire a favore delle piccole comunità, imprese familiari e organizzazioni di pescatori che sono in grado di contribuire al bene comune. Ha confidato Papa Francesco, "prego perché quanti sono economicamente potenti escano dall’isolamento, rifiutino la falsa sicurezza del denaro e si aprano per condividere i beni che hanno una destinazione universale, perché tutti derivano dal Creato".

