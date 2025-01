Papa Francesco parla di parola che si fa carne

Lunedì 6 gennaio 2025 – Epifania del Signore Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12

Il 6 gennaio del 2001 si chiudeva il precedente giubileo. Nove giorni fa lo abbiamo aperto nella nostra Diocesi; 25 anni fa erano giorni di bilancio, oggi sono giorni di progetti in un mondo che ha sete di senso come il deserto ha sete di acqua. Guardandosi attorno, la sensazione di alcuni è che sia inutile sperare perché tanto se fermi uno, molti altri partiranno attirati dalla cupidigia e dal potere. Da sempre gli ingiusti prosperano e i giusti spesso patiscono. Ma gli ingiusti non avranno l’ultima parola! Eppure come i magi, tutti continuiamo a sperare; ma in cosa? ... Nell’uomo che vede una luce interiore che si fa stella e la segue fino al miracolo di un Dio che si fa carne; negli uomini che sono capaci di buona volontà e che sono amati da Dio. Sperare non è desiderare che le cose avvengono da sole, ma è mettersi in cammino e lungo la strada abbandonare tutto ciò che rende incerta la mappa del viaggio. Speriamo tutti nella giustizia e nella pace pur sapendo che non bastano le informazioni, non basta soccorrere i depredati, non basta difendere pubblicamente i loro diritti, né sentire l’altro come un fratello: tutte cose oltremodo necessarie. Ma c’è sempre qualcosa che sfugge. I Magi hanno camminato, si sono informati, non hanno avuto paura di cadere nella trama del potere e ne hanno accettato l’ospitalità, non hanno temuto di ascoltare i sapienti e i sacerdoti di una religione diversa dalla loro e non hanno temuto nemmeno quando la stella è scomparsa. La luce del cuore accende le stelle e le stelle accendono la luce nel cuore. Non è la stella alla fine la cosa decisiva e non lo sono le intuizioni; importante è arrivare a vedere il bambino, luce nelle tenebre; solo così nasce la volontà di percorrere un’altra strada, di dar vita a una nuova umanità che mette l’altro al centro di ogni relazione... Sento vere le parole del vescovo di Trodheim, Erik Varden: ’La maggiore vitalità della vita cattolica del XX secolo è scaturita dall’entusiasmo di scoprire pozzi dimenticati, trovando in essi acqua limpida e fresca. Dov’è finito quell’entusiasmo?’... Nella bolla di indizione del Giubileo papa Francesco parla di creatività, di speranza che cammina, di parola che si fa carne.

Don Ivano Casaroli