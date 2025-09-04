Il parà che cammina sul mondo: “Spalla a spalla con un non vedente. Fino a Santiago di Compostela”

Ferrara, 4 settembre 2025 – Luigi Visentin, 75 anni, i capelli bianchi tagliati quasi a spazzola, indossa una camicia colorata. “Viene dall’India”, dice, pizzicando un po’ il tessuto. Sono almeno tre le sue vite. Ha fatto il servizio militare con i parà, 3100 lanci. “Mi butto ancora”, precisa. E’ uno dei clown che varcano, il naso rosso, il cappelletto, l’ingresso degli ospedali per strappare un sorriso ai bimbi malati. “Facevo anche il mangia fuoco, si usa il petrolio. Adesso ho smesso”.

Ha percorso 30mila chilometri, oltre 40 ‘camminate’ lungo le strade del mondo, dall’India al Polo Nord, dalla giungla della Nuova Guinea alle cime del Kilimangiaro, dall’Africa all’America, toccando la Lapponia. L’ultima impresa, è tornato da qualche giorno, a Santiago di Compostela in Spagna. C’era stato già. Quasi mille chilometri fianco a fianco – in senso letterale – con un amico cieco e senza braccia. Si chiama Raffaele Cocco, è sardo, a 16 anni strinse con le mani una bomba della seconda guerra. Scoppiò, gli tolse vista e mani. “Una persona solare, non si è mai arreso. Lavorava in un tabaccheria, ha una figlia. Voleva fare questo viaggio, mi ha chiesto se l’accompagnavo. Ho detto perché no”. E sono partiti, lungo il sentiero il tifo dei pellegrini perché la loro storia mentre camminavano era rimbalzata da un capo all’altro del percorso. “Luigi e Raffaele hanno vinto la sfida della vita” dice Maurizio Grazzi, presidente dell’Anpdi (associazione nazionale paracadutisti d’Italia).

Il servizio militare?

“A Pisa e Livorno, nella Folgore. Da allora sono 54 anni che mi lancio, il record da 4mila metri”, racconta Visentin, il cappellone da Indiana Jones, in un angolo arco e frecce, alle pareti le scarpe di tutte le sue imprese.

Dal baschetto al naso rosso

“Sì, ho iniziato nel 2007. Vado nella pediatria di Cona con l’associazione Circi. Lavorano con il Comune, sono bravi. Portano avanti tante iniziative, la gestione della biblioteca dell’ospedale. Volevo regalare un sorriso ai bimbi, così ho fatto il corso da clown. Sono stato mangia fuoco. Ma c’è un tempo per tutto”

L’altra passione è il dialetto

“Il dialetto ferrarese per la precisione, mi incuriosisce, lo studio. E’ pensare che sono di origini venete, sono nato a Sant’Urbano in provincia di Padova”

La montagna, sempre più in alto

“Salgo sui ghiacciai, Monte Rosa, Kilimangiaro, Gran Paradiso. In cordata”

Attaccate a quella parete ci sono le sue scarpe?

“Sono i miei ricordi, ho fatto migliaia di chilometri. Così le ho appese, sotto la targa con le camminate che ho fatto con quelle ai piedi”

La prima?

“Il cammino di San Francesco, 17 giorni con le tennis. Ho pensato, se mi stanco prendo l’autobus. Sono arrivato fino alla fine”

I paesi che ha visitato?

“Giappone, India, le sorgenti del Gange, la giungla africana, ovunque. E’ come se avessi camminato senza fermarmi per un anno e mezzo”

Il cammino di Santiago

“Sono tornato lungo quella strada con un amico, una persona speciale. E’ cieco, ha perso le mani, ama la vita. Dovevo essere io ad aiutare lui. Invece mi ha dato una lezione di coraggio”

Parliamo di 900 chilometri

“Percorsi poggiati uno all’altro, spalla a spalla. Abbiamo valicato i Pirenei, poi Roncisvalle, dove c’è stata la battaglia del paladino Orlando. Poi ancora a nord, paralleli all’oceano. E si arriva al santuario. Non ci siamo accontentati, abbiamo fatto anche i cento chilometri per il mare. Abbiamo visto l’oceano. La gente si fermava, ci abbracciavano. Una grande emozione”.