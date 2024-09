Paracadutisti e cena in castello. Festeggiamenti per il patrono

POGGIO RENATICO

A Poggio Renatico è iniziata la Fiera di San Michele che fino a domenica proporrà eventi davvero unici, aprendo al pubblico anche il Castello appena restaurato dopo il sisma. Oggi, infatti, ci sarà la possibilità di visite guidate alle 19,20,21 mentre domani saranno alle 16,17,18,19. Novità, la cena in Castello in sala Lambertini dalle 19.30, con Tortellini brodo o panna, cotechino con purè, tagliata di carne rustica. Domenica anche a pranzo, solo su prenotazione, dalle 12.30. Poi tanti eventi Oggi alle 16 ci sarà il ‘Poggio Motorfest’, il 1° raduno auto moto e camion in esposizione al Parco del Ricordo e alle 20:45 lo spettacolo musicale della cover band ‘Frog Walk’ al cortile del Castello. Domani, alle 10 ci sarà la messa e poi la processione per le vie del paese e, a seguire, l’ inaugurazione dei lavori di ripristino dell’Abbazia. Alle 10 inizia anche il Poggio Expo e alle 17 la discesa dei paracadutisti al Parco del Ricordo, alle 20.45 lo spettacolo musicale ‘Canta Lucio’ tributo a Dalla e a Battisti con Michele Fenati presso il Cortile del Castello. Fino a domenica, nell’imbarcadero del Castello, dalle 16 alle 22 c’è anche l’esposizione di quadri di Barbara Franchi dal titolo ‘Nudo e vissuto’.