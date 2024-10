Paradello d’oro, è tempo di Palio. Sfida nei canali

COMACCHIO

A Comacchio, domani e domenica, si terrà l’ultimo week-end della 26esima edizione della Sagra dell’Anguilla. E tra gli appuntamenti più attesi della manifestazione, c’è quello di domenica alle 17, con la disputa del 2° Palio del Paradello d’oro. A sfidarsi a bordo dei vulicipi, barche tradizionali comacchiesi spinte a mano con il paradello, saranno i rappresentanti dei quattro rioni storici della città lagunare: S. Pietro, Cappuccini, S. Agostino e Carmine. E il suggestivo "campo di gara" sarà quello dei canali del centro storico, tra Ponte degli Sbirri, Ponte della Pitagora, Ponte S. Pietro, via Agatopisto e via S. Pietro. L’evento curato dalla Scuola Bottega San Giuseppe e sotto la regia di Franco Mezzogori, si aprirà con le semifinali, seguite dalle finali per la conquista dell’ambito "paradello d’oro". Il Palio che ha debuttato lo scorso anno, ha subito riscosso un grande successo in termini di partecipazione e di pubblico, con tante persone sulle sponde dei canali ad incitare i concorrenti dei quattro rioni, in gare che richiedono forza, equilibrio e agilità. Una delle novità di questa edizione è stata la partecipazione, nell’ambito delle fasi eliminatorie, di una delegazione giapponese che si è cimentata a bordo dei vulicipi nelle gare con i partecipanti comacchiesi al Palio. Ora, dunque, non resta che attendere chi sarà quest’anno ad essere premiato nella splendida cornice dei Trepponti con l’ambito "Paradello d’oro" che sarà consegnato dal sindaco Pierluigi Negri. Lo scorso anno ad aggiudicarselo è stato il rione Cappuccini con Yuri Fogli; l’argento è andato ad Alex Luciani (rione Carmine), mentre il bronzo ancora al rione Cappuccini con Paolo Boccaccini. Ma quello con il Palio sarà solo uno degli appuntamenti che animeranno Comacchio tra domani e domenica, con un programma che unisce enogastronomia, natura, cultura, tradizione e intrattenimento.

Tra le iniziative, domani, alle 17 ci sarà lo show-cooking con lo chef Igles Corelli alla Manifattura dei Marinati, a cura di Work and Belong in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommeliers, Scuola Bottega San Giuseppe, in collaborazione con l’Istituto "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi, e alle 21 nell’area spettacoli in piazza XX Settembre si terrà il concerto dell’orchestra Santa Balera. Domenica alle 16, la stessa area spettacoli ospiterà "Il fol e i proverbi di nosta vecc… dem la tua… ca deg la mie", dialetti a confronto a cura dell’associazione "Al Batal", mentre alle 17 alla Manifattura dei Marinati, è in programma la Masterclass con Vittorio Scalambra e Federica Gelli, con degustazione di vini delle sabbie di Corte Madonnina e le Ostriche black e golden di Goro.

Valerio Franzoni