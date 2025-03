Parapiglia in cella e in ospedale. Minacce e botte agli agenti, condannato a oltre quattro anni

Il conto del tribunale per aver minacciato e aggredito tre agenti di polizia penitenziaria è stato particolarmente salato. E ben al di sopra delle richieste formulate dalla procura (dieci mesi). Ieri mattina, il giudice Marco Peraro ha condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione un 45enne napoletano, collaboratore di giustizia all’epoca dei fatti detenuto all’Arginone. Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha disposto anche cospicui risarcimenti per le persone offese: diecimila euro per il poliziotto che aveva riportato le ferite più gravi e mille euro per gli altri due. Un verdetto esemplare secondo il difensore degli agenti, l’avvocato Alessandro D’Agostino. "Sono soddifatto per una decisione che si lega a un tema molto attuale – ha commentato –. È giusto che le forze dell’ordine abbiano tutele a fronte dei rischi che corrono ogni giorno".

I fatti al centro del processo si sono verificati tra il primo e il 3 ottobre 2020. Il primo episodio ha avuto come teatro il pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Qui, l’imputato avrebbe preso a insultare uno degli agenti della Penitenziaria che lo accompagnava urlandogli "cane di pecora, porti questa divisa ma non servi, tanto prima o poi esco fuori e ti faccio vedere io". Due giorni dopo, il 45enne ha invece aggredito altri due poliziotti nella sua cella. Gli agenti lo avevano visto annodare un lenzuolo alle sbarre ed erano intervenuti. In tutta risposta, l’uomo se la prese con loro, spintonandone uno e stringendo le mani al collo dell’altro fino a farlo cadere a terra. Una volta bloccato, si lasciò andare ad alcune frasi intrimidatorie ("Tra tre anni esco, ti vengo a cercare e ti uccido"). Nell’aggressione uno dei poliziotti riportò fratture che gli impedirono di riprendere il servizio per novanta giorni.