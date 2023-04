Parapiglia in centro Fermato con il fucile dopo la lite con l’ex Il giudice: "Resti in cella"

Rimarrà in cella l’uomo fermato venerdì dopo aver scatenato il parapiglia in pieno centro ed essere stato sorpreso con un fucile irregolare. Ieri mattina, in tribunale, si è svolta l’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per il soggetto la custodia cautelare in carcere. Il fatto che gli è costato le manette si è consumato intorno all’ora di pranzo di venerdì. Tutto è cominciato all’interno di un locale (in quel momento chiuso) di via Saraceno. Tra le mura dell’esercizio si è consumata una furiosa lite tra l’uomo (un cinquantenne italiano) e la sua ex compagna. Le urla provenienti dall’interno hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine. A creare ulteriore tensione è stata la vista del cinquantenne che, uscito dal locale al culmine della discussione, caricava in auto un fucile e si allontanava. Arrivate sul posto, le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze dei presenti e hanno avviato le ricerche del fuggiasco.

L’uomo alla guida della vettura è stato intercettato poco dopo e bloccato in via Bologna. Dentro l’auto, ovviamente, aveva ancora il fucile da caccia con il quale sarebbe uscito poco prima dall’esercizio pubblico. Dai successivi controlli è emerso che l’arma non era regolarmente denunciata e che il cinquantenne – il quale sembra avere alcuni precedenti – non è in possesso del necessario porto d’armi. Per questo il pubblico ministero di turno Isabella Cavallari ha disposto l’arresto e l’uomo stato trasferito nel carcere di via Arginone. Mentre il fuggiasco veniva fermato in via Bologna, nel locale proseguivano gli accertamenti. Il dubbio, probabilmente, era che dentro potesse esserci qualcuno ferito o peggio. Una volta all’interno è stato possibile appurare che, fortunatamente, così non era.

f. m.