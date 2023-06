Parcheggi a pagamento Proteste di Lega e FdI

CENTO

E’ polemica a Cento per i 12 nuovi stalli a pagamento in viale Libertà, per sopperire a quelli tolti dal cantiere post sisma del Teatro. "Sono in zona ospedale – tuona la Lega – la giunta tradisce gli impegni presi. A maggio dello scorso anno la Lega presentò un ordine del giorno in consiglio comunale per rendere gratuita la sosta in zona ospedale per gli operatori sanitari applicati presso il SS. Annunziata. La giunta, tramite l’assessore Mario Pedaci, chiese il ritiro, impegnandosi ad affrontare il tema in commissione e a trovare una soluzione con l’inizio del nuovo anno. Al tempo decidemmo di fidarci, ma l’impegno preso dalla giunta è stato tradito". Seduta durante la quale fu detto che ci sarebbe stata la possibilità di una rinegoziazione e arrivata dopo le aspre lamentele del sindacato Fials dei lavoratori della sanità che da anni fa rimostranze sulle difficoltà affrontate dal personale dell’ospedale davanti a una vasta zona di parcheggi a pagamento.

"Oggi vediamo come, a distanza di sei mesi dalla data che loro stessi avevano dato, non solo non si sia fatto nulla perché il parcheggio dell’ospedale è rimasto a pagamento - dicono il segretario della Lega, Luca Cardi e il capogruppo in consiglio comunale Alex Melloni - ma la giunta Accorsi ha addirittura deciso di trasformare altri 12 stalli in zona ospedale da gratuiti a pagamento. Una scelta che ci vede estremamente contrari e che aggiunge ulteriori difficoltà a chi si reca all’ospedale per lavorare, e anche agli utenti. Ribadiamo quindi con forza la nostra proposta: l’amministrazione si attivi al più presto per evitare che chi lavora in ospedale debba pagare la sosta durante l’orario di servizio". Forte anche la voce di Fratelli d’Italia. "A Cento, hanno deciso di aggiungere a pagamento anche i parcheggi di fianco all’ospedale – sottolinea Francesca Caldarone - Probabilmente, i soldi per le righe blu li hanno, per quelle bianche, per le strisce pedonali e per le luci, aspettiamo di sapere se dopo tutte le assunzioni fatte e i soldi che si spenderanno per il prossimo dormitorio nella palestra della Bocciofila, avanza qualcosa o dovremo passare un altro anno mettendo in pericolo chi viaggia per le nostre strade". Al momento l’amministrazione comunale ha scelto il silenzio ma è chiara una delibera che spiega la scelta della zona a favore del concessionario del servizio. "A seguito dell’istituzione della nuova ztl e la sospensione della sosta a pagamento tra Corso Guercino, Via Accarisio e Via Campagnoli – è scritto – considerato che l’Amministrazione ritiene opportuno provvedere alla delocalizzazione temporanea dei 12 stalli in altra collocazione di pari interesse per il concessionario del servizio di sosta a pagamento, è stato ritenuto opportuno individuare questa nuova collocazione".

Laura Guerra