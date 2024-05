Parcheggi e alberi, si trasforma il viale della Stazione

Poggio Renatico si appresta a inaugurare una nuova fase nella trasformazione del suo paesaggio urbano con il rifacimento del viale della stazione. Dopo un intervento di messa in sicurezza dovuto alla caduta di un albero e all’abbattimento di altri per motivi strutturali lungo il viale, il Comune annuncia la piantumazione di una nuova specie. Al posto dei tigli precedentemente presenti è stata scelta la varietà di “pero da fiore Chanticleer”, una pianta ornamentale robusta e adatta al clima locale. Con un profilo slanciato e una fioritura bianca, le foglie di questa varietà si tingono di giallo-rosso in autunno, richiamando i colori distintivi di Poggio Renatico. Parallelamente, sono state riconfigurate le aree di accesso e uscita dai parcheggi lungo il lato del viale adiacente alla ferrovia, migliorando così la fruibilità di queste zone. Inoltre, sono stati ripristinati i marciapiedi con materiali autobloccanti e potenziati gli scarichi per le acque piovane, contribuendo così alla sicurezza e all’accessibilità della zona. Per garantire un ulteriore livello di sicurezza, è in corso l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza, mirate a contrastare fenomeni criminali nei parcheggi della stazione. Questo impegno per la sicurezza pubblica è accompagnato da un investimento economico complessivo di oltre 40.000 euro. Il Comune di Poggio Renatico è determinato a creare un ambiente urbano più accogliente, sicuro e funzionale per i suoi cittadini e i visitatori. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo verso tale obiettivo, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e dell’esperienza urbana nella nostra comunità.