Parcheggi e vetrofanie, uno strumento innovativo per controllare i permessi

La polizia locale si è recentemente dotata di sistemi di lettura automatizzata dei permessi di sosta (vetrofanie) che autorizzano il parcheggio nelle aree riservate ai residenti situate al di fuori della Ztl e contrassegnati col relativo settore. Il dispositivo elettronico non vede solo la presenza della vetrofania sull’automezzo, ma registra l’intera autorizzazione, compresi i dati relativi alla scadenza della stessa. "Si ricorda alla cittadinanza in possesso di vetrofania di verificare le scadenze delle autorizzazioni per evitare di incorrere nelle relative sanzioni – fanno sapere dal Comune. Per ogni informazione e per rinnovare le autorizzazioni occorre contattare lo Sportello permessi Ztl in via Marconi 41".