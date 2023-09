Parcheggi, ecco la App per trovarli e pagarli

Più veloce e performante: è arrivata la nuova App Ferrara Tua dopo il restyling in linea con la nuova configurazione e immagine coordinata dell’azienda multiservizi cittadina. Il pratico sistema di pagamento della sosta per smartphone, già in opera da qualche anno, grazie al nuovo aggiornamento diventa più intuitivo, moderno e in doppia lingua (italiano e inglese). L’App Ferrara Tua è sempre scaricabile gratuitamente da Google Play Store per i dispositivi Android e da App Store per i dispositivi iOS oppure fruibile come WebApp per tutti gli altri sistemi operativi accedendo al link

appsosta.ferraratua.it.

Come sempre, con il servizio digitale è possibile pagare tramite smartphone il ticket della sosta, sia per i parcheggi su strada a strisce blu che nei parcheggi a barriera (San Guglielmo, Centro Storico, Borgoricco e

Diamanti). Per il pagamento è possibile utilizzare il borsellino elettronico ricaricabile online con carta di credito, carta prepagata (circuiti Visa, MasterCard, Maestro, Diners) o presso il Front Office di Ferrara

Tua con pagamento tramite Pos. L’ultimo rilascio dell’applicazione pone l’accento sulla sicurezza: l’App permette di scannerizzare comodamente il codice a barre del biglietto di accesso alla struttura, se a barriera, per saldare il pagamento della sosta a distanza, senza doversi recare in cassa. Specialmente per quanto riguarda gli orari notturni, questa implementazione è indice dell’attenzione alla sicurezza che Ferrara Tua intende mettere in primo piano nella gestione delle sue attività.

Un altro fondamentale obiettivo resta quello di far risparmiare all’utenza sia tempo che denaro: l’App permette la gestione a distanza della sosta, permettendo di interromperla preventivamente o posticiparne la scadenza, pagando solo l’effettiva permanenza del veicolo nel parcheggio; novità 2023, il servizio ne agevola anche la pianificazione grazie ad una nuova e aggiornata mappa interattiva. Uno strumento utile, dunque, per scoprire in anticipo e a distanza il parcheggio più vicino alla propria destinazione, le tariffe applicate e la disponibilità di posti in tempo reale nei parcheggi in struttura. La registrazione al servizio consente di associare al proprio profilo una o più targhe, per attivare soste anche contemporaneamente su diversi veicoli. Altra novità relativa all’ultima implementazione, l’Infomobility: un display fornisce informazioni di servizio utili, come eventuali cantieri, viabilità, manutenzioni, e altre comunicazioni di servizio, sempre in tempo reale.